張雪機車︱佛山男頑抗癌魔4年 張雪受感動：我帶你看下一站比賽

張雪機車的創始人張雪多年來堅持夢想，成為國內發放正能量的榜樣。周二（2日）晚，張雪在社交平台發布的帖子，聲言要帶正在與癌魔搏鬥的佛山車友「小潘哥哥」（小潘）到外國觀賽，即時感動無數網民。

「極目新聞」報道，今年31歲，來自廣東韶關的小潘於2022年確診肝癌晚期，目前病情比較穩定，在佛山接受治療。小潘表示，自己很喜歡電單車，可是早年確診癌症。他看到張雪機車近期在海外比賽中表現出眾，又點燃了他的熱情。

自己停藥讓患癌父用藥

小潘接受《瀟湘晨報》訪問透露，自己2019年創業失敗，身上背著百萬元的債務，「確診時癌細胞已經侵犯血管了，醫生說只剩三年，沒有手術機會。」家人為此四處奔走籌錢，勉強湊齊治療費用。不料一年後，父親又確診直腸癌。

潘先生稱，考慮到父親是癌症中期，治愈機會更大，2023年5月到10月期間，他自己偷偷停藥，為父親省錢治療。之後他為了減輕家庭負擔，來到廣州找工作，先後擺過攤、做過物流、保潔、搬過倉庫。2023年底，通過病友介紹，他開始做短視頻賬號，進行直播賣貨，才能維持基本的治療和生活。

張雪回覆感動網民

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5月13日，小潘在張雪的社交媒體下留言「抗癌成功我就立馬買張雪機車，以前讀書時夢想有一台機車但是沒能力，大學畢業後一直忙於工作沒時間，現在只想好好為自己活一把。」



沒想到的是，張雪竟回覆了他：「加油，康復了給你半價。」後來，張雪機車職員聯絡小潘，稱張雪願帶他去現場看一場比賽。

要求職員盡辦法助辦簽證

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小潘直言，自己一直接受治療，似乎習慣生活在黑暗，突然獲得張雪關注，甚至有機會一起到國外看比賽，感覺生活突然照進來一道光。小潘感激張雪給予的機會，而自己本來就有護照，目前張雪機車職員正在協助辦理出國的簽證。



6月2日晚，張雪機車的創始人張雪在社交平台發帖，「計劃有變，如果你還行，我帶你和你的至親去看下一站比賽可好？」帖文看到，張雪向職員了解小潘的情況，當職員表示小潘的病況時，張雪提出盡快辦理簽證，甚至邀請小潘的至親同行。