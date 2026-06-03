錯誤正骨手尾長︱27歲男子後頸部劇痛胸部以下失知覺 醫生：或致終身殘疾

不少港人喜愛到按摩店推拿，消除疲勞。有時聽從技師游說，接受正骨服務。惟若方法錯誤，不僅無法去疲倦，甚至對導致終身殘疾。



內地「極目新聞」報道，近日，江蘇揚州一名27歲男子因久坐辦公，常年受頸部酸痛困擾，日常僅靠貼膏藥、服用止痛藥短暫緩解。聽聞當地某按摩店「正骨療效顯著」，便前往嘗試放鬆。

醫生摘除病變髓核。《現代快報》

暴力正骨導致頸3-4椎間盤急性突出脫出。《現代快報》

推拿過程中，技師大力掰動頸部，即傳來清脆「啪啪」聲響。男子當時感到頸部劇痛難忍，隨後乳頭平面以下身體完全麻木，用力掐捏也毫無知覺。家人立即將其送往揚州大學附屬醫院京滬高級醫學中心救治。

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醫護人員即時替病人進行磁力共振檢查，結果顯示頸3-4椎間盤急性突出脫出，已引發急性脊髓神經損傷，若不及時手術，極可能導致終身殘疾。



脊柱外科主任醫師容威教授團隊，立即為病人進行微創手術。術後第一天，男子便可佩戴頸托下床活動，身體麻木感顯著減輕，痛覺逐步恢復。

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主診醫生表示，隨著電子產品普及，長期低頭、久坐讓頸腰椎病越來越年輕化。輕微頸肩酸痛可通過正規按摩、熱敷、針灸、理療、科學康復鍛煉緩解，但已確診頸腰椎疾病、出現手麻無力、行走發飄、軀幹麻木等神經症狀的人群，嚴禁盲目正骨和暴力按摩。



一旦出現頸肩腰腿痛持續不緩解，或伴隨肢體麻木、無力等情況，務必第一時間前往正規醫院脊柱外科就診，切勿在非正規機構接受暴力推拿，以免造成不可逆的神經損傷，甚至癱瘓。