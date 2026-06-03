廣州婦養生館「免費洗腳」變消費¥18萬 周身債做清潔還錢

香港北上消費，不少店舖都以免費體驗作招徠，但稍一不慎，隨時墮入消費陷阱。廣東電視台周一（1日）報道，廣州58歲郭姨早前到當地一間叫「福順堂」接受了一次「免費洗腳」體驗，最終先後被誘導消費超過18萬元（人民幣‧下同）。

網貸逾10萬元

期間，職員指郭姨身體有毛病，要繼續做養生。自此，郭姨就墮入一個如黑洞般的消費局面，他陸續花費超17萬元做養生。養老錢被榨乾後，職員就要她向銀行貸款。由於她只有綁定一個銀行戶口，未能從其他銀行貸款，最終職員要她從「花唄」等網貸逾10萬元，還要求對子女保密。

郭姨憶述，福順堂工作人員多次帶她到其他養生點，接受免費「檢查」，按摩了幾個部位後，就說有中風的前兆，如果再不調理，就會偏癱。

檢查後稱客人有中風先兆

郭姨女兒曾到涉事養生館了解，職員認為交易過程，成年人是自願接受，否認對客戶有所謂死纏的行為，認為如今是各執一詞。郭姨向電視台哭訴，自己為了事件而患抑鬱，為了盡快還債，更要找清潔工作，每月要還款4000元。

家屬已向相關部門投訴舉報，涉案福順堂健康管理中心仍正常營業。