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挪威深海現百年沉沒帆船遺骸 打撈大量極罕中國青花瓷

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更新時間：21:35 2026-06-02 HKT
發佈時間：21:35 2026-06-02 HKT

路透社周一（1日）報道，挪威海洋考古學家近日在挪威南部斯卡格拉克海峽約600米深處，發現一艘18世紀中葉沉沒的帆船遺骸，成功打撈出包括中國青花瓷碗在內的數千件珍貴文物。

挪威深海現百年沉沒帆船遺骸，打撈大量極罕中國青花瓷。路透社影片截圖
挪威深海現百年沉沒帆船遺骸，打撈大量極罕中國青花瓷。路透社影片截圖

挪威氣候與環境大臣埃里克森向路透社表示：這次重大發現不僅極其罕見，更具極高的科學價值，同時展示了水下考古技術的重大進步。除緊實堆疊的青花瓷碗外，沉船中還發現了高腳杯、紡織品、穀物桶及水晶燈零部件。目前，專家正在開展船只溯源工作並努力還原相關歷史真相。

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