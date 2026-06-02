世界無煙日︱貴州一學校操場直接燒香煙捱批 網民：奇葩活動

5月31日為「世界無煙日」，當日貴州一間叫新東方烹飪技師學院，舉行校園禁煙活動。但有學生在網上反映，活動中有人將從學生收繳得來的香煙，直接在操場集中焚燒。消息引起爭議。



該校一名學生認為，集中焚燒香煙，讓不抽煙的人被迫吸二手煙。當時操場上煙霧繚繞，批評此舉未有考慮其他學生的感受。



《華商報》大風新聞報道，貴州省人社廳告訴記者，經核查該校確實存在收繳學生香煙在操場集中焚燒的行為，相關部門已介入處理，具體情況目前還在調查中。但該校仍未對事件作出回應。



網民回應：

Karen_kkkkk ：禁煙活動變露天焚煙，學生被迫吸入二手煙

奧力給大法師：煙草公司臥底

兩點半危機：某些人一拍腦門子想出來的奇葩活動

簡言gg：這個是讓人所意想不到的。