Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界無煙日︱貴州一學校操場直接燒香煙捱批 網民：奇葩活動

即時中國
更新時間：20:55 2026-06-02 HKT
發佈時間：20:55 2026-06-02 HKT

5月31日為「世界無煙日」，當日貴州一間叫新東方烹飪技師學院，舉行校園禁煙活動。但有學生在網上反映，活動中有人將從學生收繳得來的香煙，直接在操場集中焚燒。消息引起爭議。

該校一名學生認為，集中焚燒香煙，讓不抽煙的人被迫吸二手煙。當時操場上煙霧繚繞，批評此舉未有考慮其他學生的感受。

《華商報》大風新聞報道，貴州省人社廳告訴記者，經核查該校確實存在收繳學生香煙在操場集中焚燒的行為，相關部門已介入處理，具體情況目前還在調查中。但該校仍未對事件作出回應。

網民回應：
Karen_kkkkk ：禁煙活動變露天焚煙，學生被迫吸入二手煙
奧力給大法師：煙草公司臥底
兩點半危機：某些人一拍腦門子想出來的奇葩活動
簡言gg：這個是讓人所意想不到的。

最Hit
01:33
宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人
社會
5小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
2026-06-01 17:31 HKT
TVB御用宮女張韋怡告姑仔誹謗獲判勝訴 姑仔須賠償逾312萬元及利息
TVB御用宮女張韋怡告姑仔誹謗獲判勝訴 姑仔須賠償逾312萬元及利息
社會
6小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
94年落選港姐鍾潔怡走出喪夫陰霾生日狀態大勇 沉澱四年化身「心靈雞湯KOL」迎新生
94年落選港姐鍾潔怡走出喪夫陰霾生日狀態大勇 沉澱四年化身「心靈雞湯KOL」迎新生
影視圈
7小時前
八達通優惠｜一連3個月大派$50現金回贈！即睇簡單3步領取增值額
八達通優惠｜一連3個月大派$50現金回贈！即睇簡單3步領取增值額
生活百科
8小時前
「上海姥姥」進軍早市！推$39起粢飯/擔擔麵套餐免茶錢加一 掀網民兩極熱議：不是走平價路線
「上海姥姥」進軍早市！推$39起粢飯/擔擔麵套餐免茶錢加一 掀網民兩極熱議：不是走平價路線
飲食
7小時前
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
16:41
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
影視圈
10小時前