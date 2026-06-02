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家賊難防︱湖南公司4員工 3年狂偷值¥400萬雞蛋

即時中國
更新時間：20:14 2026-06-02 HKT
發佈時間：20:14 2026-06-02 HKT

湖南一公司4名員工與他人裏應外合，3年內偷走公司價值400萬元（人民幣‧下同）的雞蛋。日前，石門縣法院對案件宣判。

案情指，吳某、金某、陳某、唐某四人均為湖南湘佳牧業股份有限公司（以下簡稱「湘佳公司」）員工，在非種蛋庫從事保管員工作。2021年1月至2024年9月，姚某、王某在向湘佳公司購買雞蛋的過程中，分別與吳某等四人勾結，利用吳某職務便利，通過更改雞蛋出庫件數、虛報數據、多提少記等方式侵佔湘佳公司價值超400萬元雞蛋。6人非法獲利11萬多元至388萬多元不等。

法院認為，6名被告人行為均構成職務侵佔罪，判各人入獄四年九個月至九個月不等，另罰款30萬元至10萬元不等。

極目新聞報道，涉事公司職員今日（2日）表示，案件發生有3年，公司發現後，第一時間報案，涉案人員已經離職，涉案時間是連續的，對公司沒有產生什麼影響。
 

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