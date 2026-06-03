浙江孕婦遭專家兒代診後小產 上門質問名中醫剪腳甲懶理

浙江有孕婦掛號一間醫院的專家中醫，面診時卻變成對方的兒子，之後疑該代診中醫誤診，導致小產。孕婦及其家人回醫院找到涉事專家中醫提出質詢，對方竟然懶理自顧自剪腳趾甲。

百姓關注報道，尹女士4月時因頭暈不適，掛號金華婺城區人民醫院中醫科「名中醫」方國偉的專家號，但面診時，卻變成其兒子方存遠。

涉事醫院指已將方國偉停診。

尹女士指，方存遠當時未有仔細為她檢查問診，便斷定她是「邪閉經絡症」，開了當歸、丹參、散血連等藥物，之後尹女士先兆流產最終胎停。

5月15日，尹女士及家人到醫院找到方國偉，向他質詢由兒子代診，以及是否有誤診等問題時，方國偉卻未有理會，一直低頭當眾剪腳趾甲。

5月29日婺城區人民醫院指方國偉已停診，婺城區衛健局回應稱正按流程處理，「該停診的停診，該扣錢的扣錢」。