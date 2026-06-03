Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

浙江孕婦遭專家兒代診後小產 上門質問名中醫剪腳甲懶理

即時中國
更新時間：09:30 2026-06-03 HKT
發佈時間：09:30 2026-06-03 HKT

浙江有孕婦掛號一間醫院的專家中醫，面診時卻變成對方的兒子，之後疑該代診中醫誤診，導致小產。孕婦及其家人回醫院找到涉事專家中醫提出質詢，對方竟然懶理自顧自剪腳趾甲。

百姓關注報道，尹女士4月時因頭暈不適，掛號金華婺城區人民醫院中醫科「名中醫」方國偉的專家號，但面診時，卻變成其兒子方存遠。

涉事醫院指已將方國偉停診。
涉事醫院指已將方國偉停診。

尹女士指，方存遠當時未有仔細為她檢查問診，便斷定她是「邪閉經絡症」，開了當歸、丹參、散血連等藥物，之後尹女士先兆流產最終胎停。

5月15日，尹女士及家人到醫院找到方國偉，向他質詢由兒子代診，以及是否有誤診等問題時，方國偉卻未有理會，一直低頭當眾剪腳趾甲。

5月29日婺城區人民醫院指方國偉已停診，婺城區衛健局回應稱正按流程處理，「該停診的停診，該扣錢的扣錢」。

 

最Hit
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
影視圈
12小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
影視圈
13小時前
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
12小時前
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
影視圈
10小時前
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
影視圈
14小時前
翁金驊涉體罰學生｜消息：學生及家長拒絕報警及落口供 認為屬紀律教育
01:39
翁金驊涉體罰學生｜消息：學生及家長拒絕報警及落口供 認為屬紀律教育
突發
12小時前
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
飲食
2026-06-01 19:34 HKT
枝記麵家傳結業！屹立半山半世紀 街坊難忘古法磨豉牛腩買少見少 店東近年已預告將低調退休
枝記麵家傳結業！屹立半山半世紀 街坊難忘古法磨豉牛腩買少見少 店東近年已預告將低調退休
飲食
17小時前