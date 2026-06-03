廣東9歲女跌爛朋友沐浴露 驚到離家出走22年後才返歸

劉秀紅9歲時因打爛了朋友的一瓶沐浴露，怕家人責打而不敢回家，卻因迷路回不了廣東揭陽的家，後被人收養在江西長大。在家人堅持找尋下，早前經DNA確認，22年後找回親生父母團聚。不過，網民質疑9歲女童仍不能說出家中地址，「養父」從來沒有報警，認為事件不合理。

「寶貝回家」助尋回女兒

5月31日，廣東揭陽某村，劉秀紅大批親人及鄰居已張燈結綵，準備迎接離家出走22年的她回家。

當劉秀紅乘車抵達後，家人即激動上前擁抱已長得極圓潤的「9歲」女孩。

2004年3月，9歲的劉秀紅到朋友家中玩，不慎摔碎一瓶沐浴露，因怕被父母責罵，獨自離開朋友家後，不敢回家，一路走到揭陽市仙窖村菜市場附近，劉秀紅很快便迷失方向，找不到回家的路。

彷徨無助的劉秀紅，現在的養父在漁湖橋南發現了她，因問不出劉秀紅的地址及父母資料，於是便把她帶回家收養，在江西贛州長大。

劉秀紅父母發現女兒失蹤後，即四出找尋，又在揭陽電視台播報尋人啟事3天，希望獲得相關線索，但始終沒有結果。

劉秀紅父母多年來未曾放棄找回女兒，直至今年5月，在公益組織「寶貝回家」義工協助下，經DNA資料比對，確認了劉秀紅的身份，相隔22年後，終在日前與親生父母團聚。

網民：撿到小孩可以不報警？

見到劉秀紅後，母親第一句話就是向工作人員詢問：「我女兒這些年過得怎麼樣？」在得知女兒生活狀況「還可以」後，她表示：「心裡得到了一點安慰」，哭著對劉秀紅說「媽媽對不起你」。

網民熱烈討論這宗團聚事件，「9歲了…養父沒報警…就回家了」、「到底是打的多厲害才害怕回家」、「養父母對她很好啊，吃的白白胖胖的」、「撿到小孩可以不報警而帶回家養著？」、「9歲了，還能找不著家？」、「9歲。二年級 講學校名字還能找不到家？」、「撿到孩子不應該送派出所嗎」。