Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麗水女客遇無人機空襲 頭髮被纏死消防耗3小時出大絕解救

即時中國
更新時間：18:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-02 HKT

河北美女網民Rochel日前到了浙江麗水旅行，意外中頭奬，被失控無人機擊中頭部，機翼更死死纏上Rochel，消防到場花了3小時仍未能「拆彈」，結果要剪去事主300多條頭髮才能解救。

Rochel拍片分享指，5月29日到了麗水雲和梯田景區遊玩，突然另一名遊客操作失誤，令無人機跌落她的頭部。

損失青絲逾300條

Rochel頭皮受輕傷外，小型無人機的機翼，和她的長頭髮纏在一起，不能解開。縣級消防、景區消防、外加派出所人員接警到場協助，但耗用了3小時，仍未能把無人機解下。

最終，消防人員只能用粗暴但有效的剪刀，把Rochel緊纏在機翼的頭髮剪斷，才能救出她。Rochel指，粗略估算事件中她損失了300根頭髮。

Rochel不滿景區允許無人機飛行，卻未設置警示標識，事後態度推諉。

涉事飛手已致歉並願意配合處理。目前Rochel要求相關方予以賠償，並希望景區加強對無人機的管理。

最Hit
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
2026-06-01 17:31 HKT
01:33
宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人
社會
2小時前
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
16:41
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
影視圈
7小時前
01:01
Save Lily︱孫玉菡：社工多次登門造訪、等到深宵均未能接觸該對父母 終以電郵取得聯絡正安排約見
社會
6小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
01:09
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
即時娛樂
8小時前
港姐2026丨首輪面試驚現「八両仔、達哥」？ 重量級浸大新聞碩士震撼全場 奇葩佳麗成焦點
02:35
港姐2026丨首輪面試驚現「八両仔、達哥」？ 重量級浸大新聞碩士震撼全場 奇葩佳麗成焦點
影視圈
5小時前
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
01:36
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
社會
9小時前