麗水女客遇無人機空襲 頭髮被纏死消防耗3小時出大絕解救
更新時間：18:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-02 HKT
河北美女網民Rochel日前到了浙江麗水旅行，意外中頭奬，被失控無人機擊中頭部，機翼更死死纏上Rochel，消防到場花了3小時仍未能「拆彈」，結果要剪去事主300多條頭髮才能解救。
Rochel拍片分享指，5月29日到了麗水雲和梯田景區遊玩，突然另一名遊客操作失誤，令無人機跌落她的頭部。
損失青絲逾300條
Rochel頭皮受輕傷外，小型無人機的機翼，和她的長頭髮纏在一起，不能解開。縣級消防、景區消防、外加派出所人員接警到場協助，但耗用了3小時，仍未能把無人機解下。
最終，消防人員只能用粗暴但有效的剪刀，把Rochel緊纏在機翼的頭髮剪斷，才能救出她。Rochel指，粗略估算事件中她損失了300根頭髮。
Rochel不滿景區允許無人機飛行，卻未設置警示標識，事後態度推諉。
涉事飛手已致歉並願意配合處理。目前Rochel要求相關方予以賠償，並希望景區加強對無人機的管理。
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