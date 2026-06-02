《商業秘密保護規定》實施 算法首次納入保護

國家市場監管總局發布的《商業秘密保護規定》昨日起實施，對1995年原國家工商總局《關於禁止侵犯商業秘密行為的若干規定》的全面修訂，首次將「數據」、「算法」等納入保護範疇，情節嚴重的可被追究刑事責任。

列舉8類合理保密措施



《規定》明確商業秘密的構成要件和保護範圍，保護範圍涵蓋技術信息（如結構、配方、工藝、算法、電腦程式等）和經營信息（如創意、管理、客戶信息、財務數據等）。生產經營活動中形成的階段性成果或失敗的實驗數據、技術方案等，也受到保護。



《規定》列舉了8類合理保密措施，包括簽訂保密協議、人員管理、物理隔離、技術防護（權限分級、數據脫敏、操作日誌留痕）、載體管理、設備管控、離職管理等，回應了數碼時代商業秘密保護的實際需要。

一般侵權行為，責令停止違法行為，沒收違法所得，處10萬元以上100萬元（人民幣，下同）以下罰款；情節嚴重的，處100萬元以上500萬元以下罰款。「情節嚴重」包括造成權利人直接損失較大、對權利人生產經營活動造成重大不利影響、危害國家利益和社會公共利益、2年內因侵犯商業秘密受到行政處罰後再次實施侵權行為等情形。涉嫌犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。