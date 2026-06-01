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明益自己人︱要求應聘者配偶屬同校在編博士 貴州大學被轟後叫停

即時中國
更新時間：12:39 2026-06-01 HKT
發佈時間：12:39 2026-06-01 HKT

貴州大學近日公開招聘管理崗人員1名，但條件列明要應聘者配偶是該校在編博士，觸發外界猛烈批評，認為貴大是設置「蘿蔔崗」，職位已經內定，公開招聘只是「走過場」。輿論持續發酵後，貴大宣布終止招聘，承認條件設定不當。

稱解決高層次人才現實困難

貴州大學官網顯示，該校5月27日發佈的《貴州大學2026年簡化招聘公告（一）》，計畫為資產經營管理辦公室招聘管理崗一名。崗位要求本科及以上學歷，崗位等級為管理九級，招聘專業為管理科學、工程管理、工程造價等。

貴州大學的招聘條件被轟明益自己人。微博
貴州大學的招聘條件被轟明益自己人。微博

由於招聘條件中，還要求應聘者配偶為該校在職在編優秀博士，同時具備以下業績：主持2項及以上國家級項目；以第一作者身份發表CSSCI論文10篇及以上；獲得貴州省優秀成果獎一等獎1項；學校學科學術帶頭人，貴州省創新團隊帶頭人。

特殊的招聘條件，令大量網民質疑該貴大崗位是「蘿蔔崗」，此內地網絡流行語源於「一個蘿蔔一個坑」，被用來形容職缺已有指定人選，但量身訂造特殊的條件以擠掉其他應聘者。

招聘引發批評後，貴大5月31日發通報，指崗位設定的初衷是解決長期紮根貴州、對學校發展作出突出貢獻的高層次人才現實困難，按簡化招聘程序實施。經認真研究，本次招聘在實際操作中存在報考條件設定不當的問題，校方對此深表歉意並決定終止。

 
 
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