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中國觀察：香會畫風突變 中美休戰中日交鋒

即時中國
更新時間：08:42 2026-06-01 HKT
發佈時間：08:42 2026-06-01 HKT

多年來，新加坡香格里拉對話會的重頭戲都是中美博弈，台海更是美方每屆必提的焦點。但本屆畫風突變，「習特會」後中美關係迎來回暖窗口期，美方主動收起對華強硬鋒芒，而日本則強勢站上前台，讓往年熱鬧的「中美對壘」換成了今年的「中日交鋒」。

美防長演講未提台灣

中美元首上月在北京敲定中美構建「建設性戰略穩定關係」的新定位，也為本次香會定下調子。去年還大肆渲染台海危機的美國防長赫格塞思，今年的演講辭完全褪去往年的火藥味，全程不提台灣問題，只隱晦提及第一島鏈，對於中國軍力發展也只是一筆帶過。

日本防長小泉進次郎（左）首次現身香格里拉對話會。美聯社
日本防長小泉進次郎（左）首次現身香格里拉對話會。美聯社


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美國主動退一步，日本卻趁機往前衝。首次亮相香會的日本防長小泉進次郎，直接承包了對華狠角色。對於中方質疑日本走向「新軍國主義」，這位日本「政二代」演講時主動反擊，倒打一耙。他用英語說：「想一想：有的國家（暗示中國）擁有龐大的核武庫和戰略轟炸機；日本兩者皆無，卻被貼上『新軍國主義』的標籤，這難道不奇怪嗎？」

在今年的香會上，中國並未派出國防部長等高層與會。對此，小泉語帶諷刺地說：「我有些難過，這次不能與（中國對口官員）會面，但日本始終對對話敞開大門。」在問答環節，交鋒氣氛急速升溫。中國國防大學沈志雄大校尖銳地問小泉，日本首相高市早苗在澳洲向澳方二戰中陣亡士兵表達哀悼，「請問，日本政府是否準備以同樣嚴肅和明確的方式，回應中韓和東南亞受害國的關切？」

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面對此難以辯駁的歷史問題，小泉避重就輕，沒有正面回答，反指「中國持續以較高水平增加國防開支」。

本屆香會截然不同的博弈格局，恰恰凸顯高層外交對雙邊關係的決定性作用。此前中美元首會晤穩住雙邊大局，讓美方收斂對抗姿態。相反，日相高市發表涉台錯誤言論，觸碰中方紅線，直接導致中日高層交往中斷，這是本屆香會中日分歧集中爆發的主因。

紀曉華 

 
 
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