六一兒童節 香港霹靂舞隊亮相國家大劇院︱北京直擊

明天是「六一」國際兒童節，由中國宋慶齡基金會、中國福利會、國家大劇院共同主辦的2026年「我和祖國一起成長」兒童節主題演出，今晚（5月31日）在國家大劇院上演。來自香港協青社的8名霹靂舞隊青少年，在科技主題節目《向未來》中表演霹靂舞，動作利落超酷，颯颯生風。隊員接受駐京港媒採訪表示，赴京演出不僅開闊眼界，也積累了寶貴舞台經驗，更見識到內地小舞者的出眾實力。



「我和祖國一起成長」演出自2019年起已連續舉辦8屆。今年是中國共產黨成立105周年、孫中山先生誕辰160周年，演出以「傳承紅色基因，共築強國夢想」為宗旨，分為「古韻裏的中華情」「紅旗下的少年志」「陽光下的同心圓」「星辰大海中國夢」4個篇章，來自內地及港澳台地區的千餘名青少年兒童以歌舞、武術與情景演繹同台獻藝。

香港協青社霹靂舞隊員郭梓奧、黃凱琳、陳焰（從左到右）參加了體育舞蹈節目表演。楊浚源攝

香港霹靂舞隊登上國家大劇院舞台。主辦方提供

香港在校中學生參演

第4篇章的科技主題節目《向未來》，由澳門青少年演繹問天探月徵程，現代舞與螢光光影交織出北鬥組網、嫦娥奔月、航天員遨遊太空等輝煌成就，香港青少年則以霹靂舞的躍動節奏融入其中，共繪太空星雲與數字城市的未來圖景。

香港協青社總幹事陳嘉玲介紹，參演香港青少年為在校中學生，亦是霹靂舞青年代表隊成員，均有一年以上街舞研習經歷。此次活動規模盛大，為港澳與內地青少年搭建了優質的交流互鑒平台。

主辦方專為香港青少年定制了研學行程，走進故宮、長城等文化地標參觀，並探訪內地高科技企業。隊員黃凱琳感慨，過往僅從課本、影片中了解長城，親身登臨後，其壯闊磅礡的氣勢帶來了極大的震撼。

隊員體會「人外有人」道理

隊員陳焰對故宮的歷史底蘊以及內地便捷智能的科技生活印像深刻。同台參演的內地少年舞者年紀雖小、實力強勁，也讓她深受觸動。她表示，體會到「人外有人」的道理，意識到不能自我設限，需在大環境中尋找不足並持續進步。

幼年曾隨母親在北京生活9年的隊員郭梓奧坦言，此次重返北京、登上國家大劇院頂級舞台倍感欣喜，演出有效幫助他克服了大型舞台的緊張心理，突破了自身心理壁壘。

駐京記者 楊浚源