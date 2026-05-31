外賣新規︱內地明實施 用「一撕無法復原」封簽否則可拒收

近年來，外賣餐飲已成為內地費者的日常，但各類問題，如食物安全或「幽靈外賣」等亦隨之現。6月1日開始，國家市場監督管理總局發布的《網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》（下稱《規定》）將正式實施。



《規定》要求，專門從事外賣服務、不提供堂食的外賣商家必須在其主頁面顯著位置設置「無堂食」標識，外賣網店名稱必須與實體經營門面招牌名稱保持一致。此外，商戶必須使用統一食安封簽，嚴禁用膠帶、訂書釘替代，消費者發現無封簽或封簽破損可當場拒收。



《瀟湘晨報》報道，美團食品安全負責人表示，新規要求既不提供現場就餐，也不能持續自提的商家打標。6月1日起，美團將讓商家自主設置「有/無堂食」「有/無明廚亮灶」等標識，標識會在商家列表頁、商家主頁面顯著位置展示。



廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬認為，新規落地是行業監管的升級，更是對消費者權益的全面保障。其中強制使用「一次性、撕開無法復原」的封簽要求不僅影響消費者，實際上是讓商家、騎手等多方共贏的舉措。



如果封簽做好了，內容物就不會灑漏出來，對商家的整個品牌形像、食品安全都有保障，也能降低騎手被差評的概率，在二次運輸的過程中更加放心、安心。