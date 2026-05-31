羅湖口岸︱北上男鬼祟貼牆走 揭口香糖盒藏大麻煙

羅湖海關近日有男旅客入境時，因刻意貼牆邊走，引起海關注意，截查下發現其口香糖盒內藏有1支淨重0.15克的大麻煙。

海關發布消息，近日，羅湖海關在進境旅客攜帶的口香糖盒內查獲大麻煙1支，淨重0.15克。海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報。該旅客步伐很快，一直貼著牆邊走，經過海關關員時刻意遠離，關員隨即對其進行攔截檢查。

羅湖海關截查男旅客發現對方攜有大麻煙。海關發布

羅湖海關截查男旅客發現對方攜有大麻煙。海關發布

羅湖海關截查男旅客發現對方攜有大麻煙。海關發布

羅湖海關截查男旅客發現對方攜有大麻煙。海關發布



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檢查過程中，該旅客手部刻意遮擋正在被檢查的物品。被要求將口袋內物品拿出檢查時，該旅客很遲疑地從口袋掏出口香糖盒後又企圖塞回包裡。

經進一步檢查，海關關員在該旅客攜帶的口香糖盒內發現疑似自制大麻煙1支。經現場檢測，該香菸呈四氫大麻酚（THC）陽性。後經專業機構鑑定，上述物品檢出四氫大麻酚成分，確認為大麻，淨重0.15克。

目前，該案已移交海關緝私部門處理。根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國禁毒法》等相關法律規定，毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。