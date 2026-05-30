國家藥物集採︱一盒紅小板藥物僅約¥100 內蒙藥房賣天價¥3960

「國家藥物集採」，是指內地政府出面組織的大量藥品採購，旨在減輕病人負責。央視新聞今日（30日），2026年，第十一批國家藥品集採實施後，多款高價藥大幅降價。央視新聞接報，內蒙古呼和浩特有藥店，一盒集採的馬來酸阿伐曲泊帕片售價竟高達3960元（人民幣‧下同），同規格藥品在全國多地藥店及線上平台僅售百元左右，價差近40倍。事件引起多方關注。



報道指，呼和浩特市張先生（化名）身體不適入院，急需馬來酸阿伐曲泊帕片，家人逐用3960元在醫院附近購入一盒名為「晴安欣」的10片裝馬來酸阿伐曲泊帕片。後來，家人發現，同一廠家，同一規格的藥品市場價大多在100元左右。

其他藥店買9元一粒

報道稱，馬來酸阿伐曲泊帕片為第十一批國家集採品種，今年2月起各地執行新價，10片裝中選價根據不同生產企業低至49元至89.99元，較集採前近4000元的價格降幅超98%。相關人員透露，呼和浩特已落地藥品集採結果，藥品供應已執行新醫保價。



央視記者後來到其藥店，都是以大約9元價錢購得一粒馬來酸阿伐曲泊帕片，與以天價出售藥物的藥店，價錢相差驚人。涉事的藥房職員事後表示，不知道這個藥品集採降價，也沒有接到價格調整的通知。

藥店最終退回差價

記者在藥店負責人提供的資料中，看到一張渠道企業的調價通知單。上面顯示，早在3月份渠道方就已經調整該藥品的價格。最終經過協商，藥店負責人為患者家屬退回了購買藥品的差價。

呼和浩特市12345政務服務便民熱線表示，該藥品價格沒有被列入政府指導價或政府定價，所以屬於市場調節價，但承認相差3000元有點不太正常。



據了解，國家醫保局、市場監管總局曾多次強調，集採藥品實施後，明確要求定點藥店的價格不得明顯高於其他渠道的零售價格。此外，《國務院辦公廳關於健全藥品價格形成機制的若干意見》中明確提出，要常態化開展線上線下比價，研判異常價格，促進不同渠道藥品公平合理定價。集採前後的價格信息出現「應調未調」「應撤未撤」的現像，誤導消費者。遇到近40倍的價差卻「無處說理」，讓集采降價這項惠民政策未能落到實處。

