釋永信被判刑24年 罰人民幣350萬元

2026年5月29日，河南省新鄉市中級人民法院一審公開宣判被告人劉應成（原法名釋永信）犯職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、行賄罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑24年，並處罰金人民幣350萬元。劉應成當庭表示服判不上訴。

相關新聞：少林新掌門印樂法師大起底 拒絕佛教商業化

非法侵佔、挪用近3億元

新鄉市中級人民法院經審理查明：被告人劉應成利用擔任少林寺住持、少林慈善福利基金會會長等職務上的便利，2003年至2025年，單獨或者伙同他人非法侵佔單位財物人民幣1.31億餘元；2012年至2022年，挪用單位資金人民幣1.51億餘元歸個人使用，超過三個月未還；2006年7月以來，為他人在承建少林寺工程項目及相關經營活動中提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣1163萬餘元。1995年至2022年，劉應成為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物共計折合人民幣567萬餘元。

新鄉市中級人民法院認為，被告人劉應成的行為已構成職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、行賄罪。劉應成職務侵佔、挪用資金、非國家工作人員受賄均數額特別巨大，行賄情節特別嚴重，犯罪行為持續時間長，危害後果嚴重，社會影響惡劣，依法應予從嚴懲處。劉應成到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分犯罪事實，認罪悔罪。根據被告人劉應成犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依法作出上述判決。

此前，新鄉市中級人民法院於2026年5月25日公開開庭審理了該案，檢察機關出示了相關證據，被告人劉應成及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表了意見，劉應成進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。部分人大代表、政協委員、宗教界代表、群眾代表及被告人親屬旁聽了庭審及宣判。