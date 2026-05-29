四川網約車女乘客車內排泄留異味 司機千元換凳獲平台補償

四川南充一名網約車司機近日遇上極度惡劣的乘客。一名女乘客在搭乘期間，疑似直接在後座車廂內排泄，導致座椅及地氈滿佈穢物。司機事後多次清洗仍難除異味，最終被迫自費逾千元更換整張座椅。

司機一度求助無援，平台了解到事件後，發現目前無法找到乘客本人，最終平台願意承擔更換座椅及清潔的費用，另與警方合作跟進。

四川網約車女乘客座椅排泄，深度清洗惟異味依然殘留。 iStock

乘客清醒一直與男友通話

據內地媒體《九派新聞》報道，事發於本周二（27日）凌晨約3時。司機陳先生表示，涉事女乘客上車時，他已聞到一股濃烈的異味，當時以為是對方身上帶有的味道，遂在行車途中將全車四個窗全部打開通風。陳先生特別提到，該名乘客當時神志清醒，途中還一直與男友通電話，並無醉酒或身體不適的異樣。

四川網約車女乘客座椅排泄，司機崩潰表示清洗後仍留異味索償無果。 九派新聞

四川網約車女乘客座椅排泄，司機崩潰表示清洗後仍留異味索償無果。 九派新聞

四川網約車女乘客座椅排泄，司機崩潰表示清洗後仍留異味索償無果。 九派新聞

穢物滲入椅縫洗完仍有味

直至乘客下車後，車廂內的臭味揮之不去，陳先生停車檢查後座，驚覺座椅及腳踏墊上竟然全是排泄物，部分穢物更已滲進座椅縫隙深處。陳先生憶述當刻情況時，直呼「太噁心了」。

他隨後將車輛送往專業4S店進行深度清洗，惟異味依然殘留，朋友上車坐了數分鐘亦表示無法忍受。由於無法繼續載客營運，陳先生被迫花費1,000多元人民幣更換整張後排座椅，生計大受影響。

警方指屬個人糾紛不立案

陳先生事後曾報警求助，惟警方表示此類事件屬於個人民事糾紛，無法作刑事立案處理。他轉而聯絡網約車平台，涉事平台滴滴出行核查該筆訂單的情況，發現是一則代叫訂單，但 叫車人表示不認識實際乘車人，也無法取得聯繫。

得知此狀況，滴滴表示會 承擔座椅更換、車輛清潔的相關費用，另提供順心補貼，助力師傅早日恢復正常接單。滴滴呼籲乘客文明乘車，若途中遇到特殊狀況，應及時與司機溝通。