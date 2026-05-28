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高空擲物｜天降水樽砸毀辣椒苗 湖北婦索償¥1元勝訴全體業主攤分

即時中國
更新時間：17:34 2026-05-28 HKT
發佈時間：17:34 2026-05-28 HKT

湖北宜昌市發生一宗罕見的「高空擲物」訴訟。一名婦人因自家農田的辣椒苗被鄰近屋苑高處掉下的水樽砸毀，在無法鎖定肇事者的情況下，入稟控告屋苑業主委員會（業委會）管理不善，象徵式索償1元（人民幣，下同）。法院近日裁定婦人勝訴，賠償金將由全體業主共同承擔。

閉路電視存盲點惹禍

據人民日報，案情指，陳女士的私人農田緊貼涉事屋苑。2025年11月，一個礦泉水樽從天而降，當場砸斷數棵辣椒苗。由於已非首次遭受「天降異物」滋擾，陳女士報警求助。惟警方翻查屋苑防高空擲物的閉路電視時，發現鏡頭存在盲點，無法查出擲物狂徒。

陳女士認為，業委會未有採取有效措施防範高空擲物風險，存在管理疏忽，遂告上法庭索償1元，並要求屋苑重新安裝無盲點監控鏡頭及建立追責機制。

法院裁定業委會失職

法院審理後親自實地調查，確認水樽確實由該屋苑墜下，而業委會在安全保障措施上存在過失，導致無法揪出肇事者，理應承擔責任，故判其賠償1元。法院特別指出，這1元賠償並非由業委會委員自掏腰包，而是由屋苑全體業主共同承擔。至於重新安裝監控等訴求，因屬業主自治範疇且業委會已逐步改善，法院未予強制執行。

內地近年嚴厲打擊高空擲物。自2026年1月1日起施行的新修訂《治安管理處罰法》，已將高空擲物列為獨立的治安違法行為；只要危害公共安全，無論有否造成實際傷亡或破壞，均會面臨處罰。

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