人夫無懼家園遭淹浸淡定玩手機 　網民：心態好到處也是馬爾代夫

泰山崩於前而色不變，更何況「只是」家園遇洪水被淹浸。



內地荔枝新聞報道，近日，安徽滁州，暴雨導致一樓（香港俗稱，地下）住戶家中進水，水位頗深。面對積水，男主人竟淡定地躺在梳化上繼續玩手機。事件引起網民熱議討論。

妻子表示，自己當時也繼續瞓覺。荔枝新聞

男子躺在梳化上淡定玩手機。

男主人妻子王女士表示，當時清晨看到這個情景時，覺得又生氣又好笑，索性去再去睡覺。幾小時後醒來，隨時水退了，但家裡的床墊、梳化及電器均已遭浸泡損壞。



看到這情景，網民紛紛留言：



moly622 ：只要心態好，哪裡都是馬爾代夫

臥槽：一看就不是差錢的主

用戶7152618202：真佩服，心態真好

光明易學：不然你又怎樣

喜樂長安萬事遂：夫妻倆心態很不錯

JeannineSean：看似平靜實則沒招了