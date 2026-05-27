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羅湖蓮塘︱住宅深夜大火主人獲叫醒逃難 機警靈貓反命喪火場

即時中國
更新時間：17:02 2026-05-27 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-27 HKT

本月25日凌晨4時許，深圳市羅湖區蓮塘坳下村一幢三層樓的住宅突發火警。事發時正值深夜，多數居民皆在熟睡。起火單位的寵物貓因察覺火情而持續狂叫，成功驚醒熟睡中的租客一家三口逃生。惟該隻勇救主人的寵物貓終因吸入過量濃煙而不幸身亡。

居於樓下的住客表示，事發時突聞屋外傳來嘈雜聲與火警呼救，驚醒的居民紛紛倉皇逃生。當時場面混亂，部分居民以毛巾掩住口鼻撤離。火勢蔓延迅速，起火單位的冷氣機遭焚毀，現場濃煙密佈。

消防查封肇事單位。《南方都市報》
消防查封肇事單位。《南方都市報》
事發當日，單位火勢猛烈。《南方都市報》
事發當日，單位火勢猛烈。《南方都市報》

屋內一家三口無受傷

據了解，肇事單位由一對年輕夫婦及年幼小孩租住。事發時三人睡夢正酣，全憑家中貓咪不斷叫喚，讓主人能及時逃離火海。現場片段顯示，起火房間火光熊熊，火舌由露台竄出。大廈樓道被濃煙熏黑，起火單位的客廳及睡房付諸一炬，損毀嚴重，鄰近單位的牆身亦遭波及。

消防到場後即拉喉滅火。經約20多分鐘，現場明火被撲滅。涉事夫婦雖被濃煙熏黑，經核查後證實身體無礙。

有街坊推測，起火或與房屋電線老化有關，惟暫未獲官方證實。目前，消防部門已展開現場勘查，確切起火原因及具體經濟損失仍有待進一步調查核實。

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