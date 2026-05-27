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湖南暴雨｜女幹部「戴金耳環救災」遭網暴 官媒：別讓實幹者流汗又流淚

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更新時間：12:35 2026-05-27 HKT
發佈時間：12:35 2026-05-27 HKT

湖南省常德市近日遭受極端暴雨侵襲，災情嚴重。石門縣龍池河村女村支書向金元連日來奔走前線救災，惟在接受央視訪問時，卻因配戴了一對金色耳環而遭到部分網民的無端攻擊及網絡欺凌。向金元事後回應指耳環僅值不足百元，強調目前救災工作繁重，無暇理會網上負評。官媒《人民日報》亦發表評論，狠批網民行徑已超出正常監督界線。

連日救災聲沙眼腫 網民卻錯重點

據內地傳媒報道，常德市近期的暴雨打破當地歷史紀錄，逾10萬人受災。在重災區之一的龍池河村，村支書向金元自5月17日晚起便身先士卒投入救援。在斷路、斷網的惡劣環境下，她持續協助村內900多名居民應對災情。

經過多日不眠不休的救援，向金元在接受央視訪問時聲音明顯沙啞，雙眼紅腫泛淚。她表示看到村內設施嚴重受損及停電斷網，感到十分難受。然而，部分內地網民卻「錯重點」，將焦點放在她配戴的金色耳環上，並對其作出種種質疑及惡意攻擊。

向金元：只要老百姓認可就夠

面對突如其來的網絡欺凌，向金元回應稱，她目前所有心力均放在救災上，「工作現在24小時都不夠用」，根本無暇理會網上的負面評論。她表示：「我實實在在去做了，只要老百姓認可、肯定我就夠了。」她同時澄清，外界熱議的「金耳環」並非昂貴首飾，而是在網上購買、價值不到100元人民幣的普通耳環。

《人民日報》評論

事件持續發酵，內地官媒《人民日報》於昨日（26日）發表評論文章，為前線救災人員發聲。文章嚴厲指出，僅憑一副耳環就急不可耐地給人貼標籤、污名化，早已超出了正常監督的界限，淪為一場無端的網絡暴力。

評論形容，洪水固然摧毀房屋道路，但網絡上的惡意攻擊同樣是另一種「隱形災害」。文章警告，若過度聚焦與救災無關的細節，不僅會令前線救援人員心寒，亦會模糊焦點，影響社會對災情的真正關注。文章最後強調，災難當前更需要凝聚社會力量，而非讓輿論失焦，「不能讓實幹的人流汗又流淚」。

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