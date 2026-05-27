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內蒙3歲女童遭生父及同居女友虐待致死 狠婦打爆心臟被執行死刑

即時中國
更新時間：11:00 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-27 HKT

最高人民法院昨日（26日）發布防範和懲治家庭內部侵害未成年人合法權益的典型案例。當中一宗駭人聽聞的虐童致死案中，一名內蒙3歲女童田洛溪遭生父及其同居女友長期以殘忍手段虐待，最終因尿床被女方重擊胸部，導致心臟破裂死亡。涉案女子因手段特別殘忍，已被執行死刑；女童生父則被判處無期徒刑。

非人虐待長達10個月

據內地傳媒報道，案情指出，被告文某桃（女）與已婚的田某龍同居。2023年2月至12月期間，田某龍帶同其3歲親生女兒田洛溪與文某桃共同生活。在此期間，兩人經常以打罵、綑綁、吊起、罰站、凍餓等殘酷方式虐待女童，並頻繁使用拳腳、拖鞋、飯勺、木條、皮帶及手機充電線等工具暴力毆打她。

相關新聞：虐殺3歲親生女  男子和其女友在內蒙被判無期、死刑

同年12月21日清晨6時許，田某龍外出上班後，文某桃因女童尿床而大發雷霆，使用手機充電線等物品嚴重毆打女童胸部等多處，導致她倒地抽搐。文某某隨即急召田某回家，兩人合力將女童送院，惟經搶救後證實不治。

體無完膚 右心房破裂致死

經法醫鑑定，女童田洛溪生前慘遭非人虐待，體表挫傷面積累計高達832.5平方厘米。其致命傷為在全身多發性軟組織挫傷的基礎上，胸部再受鈍性外力嚴重打擊，造成右心房破裂，最終因心包積血及急性心臟壓塞死亡。

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