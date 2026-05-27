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「疲駕」新規下月實施 超過4小時沒休息即違規

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更新時間：09:02 2026-05-27 HKT
發佈時間：09:02 2026-05-27 HKT

公安部近日發布《機動車駕駛人疲勞駕駛認定規則》，新規將於6月1日起在全國範圍內落地執行。此次新規最大變化在於，疲勞駕駛認定從以往「只看駕駛時長」的單一標準，升級為「駕駛行為+生理狀態+生活軌迹」，尤以客運車輛監管力度最為突出。

客運車駕駛者監管最嚴

新規明確，機動車駕駛者連續駕駛超過4小時未停車休息，或停車休息時間不足20分鐘的，即認定為疲勞駕駛。針對客運駕駛者，在晚上10點至次日凌晨6點期間連續駕駛超過2小時未停車休息，或24小時內累計駕駛時間超過8小時的，均認定為疲勞駕駛。

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在事故責任調查中，若駕駛者在事故發生前10分鐘內出現生理疲勞閉眼，即雙眼瞼完全閉合持續2秒以上或腦電波特徵數值低於30，且未及時採取有效避險措施，也可認定為疲勞駕駛。

公安交管部門將綜合運用車載終端行駛紀錄、監控平台數據、證人詢問以及腦電監測設備等多種手段調查取證。

過去3年，內地不時發生因疲勞駕駛導致的車禍，多發生在高速公路並以貨車、客車事故為主。例如去年8月18日，江蘇鹽城204國道，有貨車司機疲勞駕駛，在路口連撞5車，導致4死2傷。去年7月26日，甬莞高速汕尾段有貨車司機3天內休息不足10小時，駕駛期間追尾私家車，導致4死2傷。

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