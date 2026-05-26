官媒發文分析學術造假亂象　掛名風氣盛行研究假手於人

自今年4月中旬起，內地科普博主「耿同學講故事」舉報5名知名教授團隊涉嫌論文造假，涉及同濟大學、南開大學、中山大學、上海大學等。事件引起各界關注。新華社發表一篇名為《頂著耀眼頭銜，論文數據荒誕粗糙——多所高校高層次人才被舉報涉嫌學術不端事件調查》文章，指出存在論文數據荒誕粗糙的情況。

相關新聞：退學生物博士舉報 5知名學者涉論文造假

文章其中指出，多位受訪者表示，這次學術打假之所以備受關注，一方面是因為所涉學者數量多、級別高、影響力大，擁有「長江學者」「傑青」「院長」等頭銜，得到過各類項目經費支持；另一方面，則是被曝光的數據編造手段實在粗糙，即使是不懂科研的人也會覺得荒誕。



有受訪者直言，此次被曝光的造假套路，不過是表像。真正值得追問的是：那些並不隱蔽的疑點，為何會等到圈外人士推動才被發現？

數據編造手段粗糙

文章認為，問題源於多個因素，當中首先是掛名的風氣。受訪科研人員說，「長江學者」「傑青」等頭銜往往伴隨行政職務的躍升，不少人的精力轉向行政管理，投入一線科研的時間銳減。但為了維持頭銜，甚至進一步往上走，他們會選擇摘取團隊成員的科研成果。



一位近期發表頂刊論文的研究人員坦言，越是「大咖」，越容易對論文的真實性和可靠性失察失管，「他們太忙了，甚至連手下做的是什麼都不一定清楚」。



其次，高校院所是否會對論文進行審查？一位國家級科研機構的研究人員以自身經歷舉例，科研處多數情況下只承擔「備查」職能，而非實質性審查。「課題組整理好論文相關數據交到科研處備查，學術誠信主要依賴課題組自律。」他說，與此同時，論文數量龐大、涉及專業廣泛，靠科研處全部審查也並不現實。

大學求量未把關質素

第三，多位受訪人士指出，頂刊論文等數量指標，是個人申請「帽子」和待遇所需的業績，也是高校院所學科評估和各類排名的重要參考。當鼓勵產出成為硬任務，質量把關卻靠軟約束，學術誠信的防線便形同虛設。



文章強調，只有從制度層面系統性推進，才能提升科研誠信水平。近年來，《科研失信行為調查處理規則》等文件相繼出台，明確加強誠信建設、強化學術不端問題治理，構建健康的學術生態。



受訪者呼籲，進一步落實相關政策，壓實高校院所的學術不端行為預防與處理主體責任，對學術不端零容忍、快處置。



同時，加強科研數據管理，探索利用技術手段支持科研誠信管理，提升管理部門和期刊編輯評判數據質量的能力。一些職業學術打假人會使用專門的軟件檢測論文，將原本高度依賴專業經驗的學術不端查驗，變成公開、高效的技術流程。



更關鍵的是改變評價體系導向，回歸科學價值本身。受訪者建議，引導高校院所從發論文、發頂刊的「數字競賽」轉向營造潛心育人和科研的土壤。科研人員評估應著重看其在立德樹人、原始創新、產業賦能以及對國家戰略的實際貢獻。