駐京觀察︱八旬劍橋教授成中國網民「精神導師」

一頭稍顯凌亂的白髮，架着金絲框眼鏡，在以穀倉改造的書房里，用地道英式英語娓娓解答年輕人的迷茫……85歲英國人類學家、劍橋大學國王學院終身院士艾倫·麥克法蘭，不做劇本剪輯、沒有流量套路，僅憑直面鏡頭的7、8分鐘短視頻，成為內地年輕人的新晉網紅「精神導師」。入駐社媒平台一年，他斬獲超220萬粉絲、近500萬點讚，網友還暖心稱他「英國鄧布利多」。

麥克法蘭是名副其實的跨界學術大家。他生於二戰時期，從牛津本科讀到博士，深耕文學與哲學，又拿下倫敦政經、亞非學院人類學雙博士，在劍橋執教半世紀，他曾20餘次到訪中國，深度了解東西方文化。

當下不少年輕人深陷精神內耗，麥克法蘭從「人為甚麼要工作」談到「生命的意義」，再到「東西方思維差異」，精準擊中年輕人的精神痛點。說起「躺平」現象，他以竹子為喻，稱竹子被衝擊時順勢彎腰，起身依舊挺立。在他看來，年輕人並非擺爛，而是高壓環境下的蓄力後撤，為前行做出緩衝。

被問該如何面對父母過高的期待，他深知這種壓力在中國尤為突出，建議和父母溝通：達不到期待不意味沒有努力，而是現實本身，不影響對父母的責任和尊重。大批年輕網民在他的視頻留下走心長評，直言時常看得熱淚盈眶，長久積壓的焦慮「被溫柔接納」，感覺找到了「精神樹洞」。

談及自己意外走紅，麥克法蘭坦言，頭銜和閱歷都只是錦上添花，核心是他把年輕人當作平等對話者。網民亦稱讚他的交流不批判、不說教，「沒有登味兒，這很重要」。

內地年輕人偏愛他，本質是偏愛這份難得的平等與共情。在多數成長場景中，長輩的溝通多帶着居高臨下，而麥克法蘭以理性思辨與溫柔共情解讀年輕人困惑，用長者的包容與通透，為他們注入溫和而堅定的力量。這場跨文化走紅，照見了內地年輕人渴望被理解、被尊重的精神需求，這對於如何與年輕人溝通，是非常好的借鑒。

楊浚源