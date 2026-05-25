江蘇女割雙眼皮後無法闔眼 大嫂代罵黑醫苦主被判退還¥20萬賠償

江蘇蘇州王麗（化名），2020年花費1.2萬元（人民幣，下同），找孟某芳做割雙眼皮手術，事後雙眼卻不能閉眼、不斷流眼淚。經提告，黑醫孟某芳被判賠償38萬元及拘役六個月。後因王女士的大嫂在網上代其出頭，與被告鬧交，遭法院判退還20萬元賠償。

獲鑑定為九級傷殘

封面新聞報道，王麗2020年，被老鄉邀請到孟某開辦的整形醫院割雙眼皮，孟某芳為她實施了手術，「術後出現眼瞼無法閉合、淚腺分泌異常」，經司法鑑定為九級傷殘；孟某芳因非法行醫被判處六個月拘役，並賠償王麗38萬元。

王麗指，「刑事判決之前，對方找我要諒解書。我簽了講解協議，累計拿到85萬元賠償。孟某芳取保候審後，跟我嫂子網上互撕，我嫂子在網上發布了我的遭遇。孟某芳認為是我發布的，起訴我違反協議約定，要求退還40萬。法院也這麼認定了，讓我退還20萬。」王麗說，她對此判決不服，向檢察院申請監督，但未獲支援。



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她透露，手術至今，雙眼一直不受控制流淚，又闔不上眼，「睡覺也要睜著眼」。王麗又指，孟某芳之後發影片，詛咒她及其家人。王麗因長期不能入睡，被確診抑鬱症、焦慮症。

王麗說，她發現孟某芳在其他地方重新開了一間整形醫院，4月份還成功申請了監外執行，這讓她感到氣憤。

王麗說，她曾針對孟某芳發布的侮辱資訊報案，警方刑事立案後認為沒有犯罪事實撤案。目前，她已向法院提起自訴。

5月23日，蘇州女子王麗（化名）收到檢察院的《不支援監督申請決定書》，駁回了她對此前判決的監督申請。