Gas爐「疊羅漢」爆炸｜深圳餐廳4食客受傷 精神賠償協調失敗擬提告
更新時間：18:07 2026-05-25 HKT
發佈時間：18:07 2026-05-25 HKT
發佈時間：18:07 2026-05-25 HKT
廣東深圳南山區一間餐廳日前發生嚴重爆炸意外。一名服務員疑因操作不當，將卡式爐（Gas爐）放在故障的電磁爐上加熱，導致卡式爐在約20分鐘後猛烈爆炸。事故造成4名食客受傷，多件名牌財物受損，雙方目前就賠償金額各執一詞。
食客驚魂未定留陰影
據內地媒體《第一現場》報道，事發於南山區某餐廳包廂內。當時服務員因桌上的電磁爐發生故障，竟直接將卡式爐置於電磁爐上方開啟加熱。20分鐘後，卡式爐因受熱不均及超溫引發劇烈爆炸，現場衝擊波巨大，將4名正在進餐的食客震倒在地，多人受傷出血。除身體受傷外，現場多部手機及多個名牌手袋亦遭到不同程度損毀。
其中一名受害食客曾女士表示，爆炸發生後她長期感到心悸及失眠，心理遭受嚴重創傷。
賠償金額落差大店拒調解
報道指，曾女士向店方提出經濟損失、物品損毀及精神損失賠償共5萬元（人民幣，下同），其中物品損失佔3萬元，精神損失及經濟補償佔2萬元。
然而，涉事門店店長回應傳媒時卻有另一說法，指對方曾索取高達9萬元的精神賠償。店方表示願意全額按市值賠償損毀的手機及名牌手袋，但針對4人的精神損失，店方僅願意賠償共1萬元，並認為曾女士的訴求過高，無法接受。
雙方交由法律裁決
當地街道辦事處已先後兩次組織調解，惟因雙方分歧過大，最終調解無效。店方法定代表人目前已明確拒絕支付任何精神損失賠償，亦不再接受現場調解。社區工作人員已引導雙方透過司法訴訟程序解決紛爭。
此外，相關執法部門調查後發現，該餐廳涉及「使用危險品未建立管理制度」及「安全疏散通道被佔用」兩項違法行為，擬依法對其罰款1.4萬元。
專家提醒：卡式爐安全使用須知
卡式爐近年因使用不當引發爆炸的事故時有發生。消防部門提醒，使用卡式爐時需注意以下幾點：
- 必須選用與爐體匹配的鍋具，避免鍋具覆蓋氣瓶位置，防止熱量傳導至氣瓶引起爆炸；
- 安裝氣瓶時須對準卡槽，聽到「咔噠」聲確認鎖死，防止漏氣；
- 禁止在帳篷、車內等密閉空間使用；避免在強風、烈日下使用；
- 使用時需遠離高溫熱源及易燃物，保持至少1米安全距離；
- 兩個卡式爐並排放置亦可能因熱傳導引發連鎖爆炸。
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