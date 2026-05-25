Gas爐「疊羅漢」爆炸｜深圳餐廳4食客受傷 精神賠償協調失敗擬提告

廣東深圳南山區一間餐廳日前發生嚴重爆炸意外。一名服務員疑因操作不當，將卡式爐（Gas爐）放在故障的電磁爐上加熱，導致卡式爐在約20分鐘後猛烈爆炸。事故造成4名食客受傷，多件名牌財物受損，雙方目前就賠償金額各執一詞。

食客驚魂未定留陰影

據內地媒體《第一現場》報道，事發於南山區某餐廳包廂內。當時服務員因桌上的電磁爐發生故障，竟直接將卡式爐置於電磁爐上方開啟加熱。20分鐘後，卡式爐因受熱不均及超溫引發劇烈爆炸，現場衝擊波巨大，將4名正在進餐的食客震倒在地，多人受傷出血。除身體受傷外，現場多部手機及多個名牌手袋亦遭到不同程度損毀。

其中一名受害食客曾女士表示，爆炸發生後她長期感到心悸及失眠，心理遭受嚴重創傷。

深圳餐廳卡式爐爆炸，現場一片狼藉。 第一現場

賠償金額落差大店拒調解

報道指，曾女士向店方提出經濟損失、物品損毀及精神損失賠償共5萬元（人民幣，下同），其中物品損失佔3萬元，精神損失及經濟補償佔2萬元。

然而，涉事門店店長回應傳媒時卻有另一說法，指對方曾索取高達9萬元的精神賠償。店方表示願意全額按市值賠償損毀的手機及名牌手袋，但針對4人的精神損失，店方僅願意賠償共1萬元，並認為曾女士的訴求過高，無法接受。

深圳餐廳服務員疑將卡式爐放在故障的電磁爐上加熱，引致爆炸。 第一現場

雙方交由法律裁決

當地街道辦事處已先後兩次組織調解，惟因雙方分歧過大，最終調解無效。店方法定代表人目前已明確拒絕支付任何精神損失賠償，亦不再接受現場調解。社區工作人員已引導雙方透過司法訴訟程序解決紛爭。

此外，相關執法部門調查後發現，該餐廳涉及「使用危險品未建立管理制度」及「安全疏散通道被佔用」兩項違法行為，擬依法對其罰款1.4萬元。

專家提醒：卡式爐安全使用須知

卡式爐近年因使用不當引發爆炸的事故時有發生。消防部門提醒，使用卡式爐時需注意以下幾點：