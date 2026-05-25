中國觀察︱「五七七」武契奇總統訪華 將獲友誼勳章？

塞爾維亞總統武契奇昨日來了，科技部部長陰和俊到機場迎接。雖然這是他首次國事訪問中國，但其實已是第7次訪華。他是中國重大外交活動的歐洲捧場客，包括3度出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，獲邀參加北京冬奧會開幕式及去年的抗戰勝利80周年大閱兵等。

因此，內地民眾對於這位身高1米98的「巴爾幹長人」一點也不陌生，更以「577」（武契奇諧音）來親切稱呼他。武契奇對此相當喜歡，2021年曾特意為中國網友書寫賀卡，俏皮地落款簽下「577」。

中塞緣份早就刻下歲月印記！1999年5月7日以美國為首的北約轟炸南斯拉夫，中國駐南使館遭襲，3名中國記者及家屬罹難。武契奇曾形容「中塞友誼是鮮血和生命鑄就」。

相關新聞：成龍與塞爾維亞總統武契奇見面 大談《龍兄虎弟》險死經歷︱有片

新冠疫情，中國第一時間送疫苗、捐物資。在中國支持下，匈塞鐵路通車，塞爾維亞從內陸小國變身亞歐物流樞紐。武契奇多次公開說：「塞爾維亞永遠不忘中國恩情」。

武契奇外表憨厚，內心精明，爸媽一個是經濟學家、一個是記者。年輕時，他考入名校法學院，還去英國留過學，做過一段時間的生意，20多歲就踏入政壇，一路「升呢」至2017年當選總統，2022年高票連任。

塞爾維亞國土面積僅相當於重慶、人口不到700萬，但與8個國家接壤、其中7個是北約成員國。武契奇深知「平衡術」的重要：夾在歐盟、美國和俄羅斯之間，小心翼翼不站隊，同時在政治上力挺中國，推動同中國的經貿合作。

對於這次訪華，武契奇接受當地電視訪問時提前「劇透」：要簽63份協議，涵蓋基建、新能源、人工智能等，更直言可能獲得中國的最高勳章，「屆時我將成為世界上最自豪的總統」。

武契奇的任期將於明年5月全部屆滿，若中方選擇此時向他頒發對外最高榮譽的友誼勛章，表彰其為促進中國與世界各國關係作出的貢獻，似乎也合情合理。難怪他高度評價此行是「政治生涯中最重要的一次訪問」。

紀曉華