神舟二十三號︱黎家盈待命區神情輕鬆全面睇 笑容滿面向鏡頭比心

今晚大約8時許，酒泉衛星發射中心舉行航天員出征儀式。三名航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈踏出問天閣，接受現場民眾包括港府官員的歡送，隨即登上小巴前往神舟二十三號發射塔台。

車隊沿路都有群眾高喊「祝你們成功，等你們凱旋，向航天員致敬」，其中路段更有舞龍舞獅為各人送行打氣。

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車隊抵達發射塔架後，三名航天員即宣佈啟航，再即走入發射塔架升降機到待命區。滿面笑容的黎家盈先與隊員擊掌，再輕拍太空衣上的國旗及對著鏡頭比愛心手勢。工作人員替航天員檢查裝備。



黎家盈率先進入返回艙。隨後朱楊柱、張志遠亦進入返回艙，準備稍後時間的正式發射。