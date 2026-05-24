貴州馬失控闖入屋苑 5歲女遭韁繩拖行2公里死亡

貴州貴陽市12日，有兩匹受驚馬匹，衝入當地一個住宅屋苑，1名5歲女童被其中一匹馬的韁繩纏頸拖行2公里慘死。馬主涉嫌過失致人死亡被警方立案。

鄰居養馬供遊客騎行

死者嚴璟璇，居於貴陽市白雲區都溪林場住宅小區。

死者父親嚴先生表示，孩子被馬拖曳了2公里多。他表示，一家人租住在現場屋苑某單位，女兒正讀幼稚園大班。

肇事馬匹則是同屋苑一名男子何某某飼養，在屋苑後山坡搭建簡易馬廄，平日將馬匹帶到林場周邊，向遊客提供騎行服務賺取費用。

事發當日，何某某的馬匹疑受驚，衝入屋苑內亂跑，追逐正在屋苑內玩耍的兒童，期間嚴璟璇被馬匹韁繩纏上拖行達2公里，衣服也被磨破。

目擊的居民見狀追上，但未及馬匹奔跑快，最終馬匹跑至屋苑門外停下，嚴璟璇經搶救後不治，法醫鑑定為勒頸致機械性窒息合併顱腦損傷死亡。

嚴先生稱，截至目前，何某某的家人先行墊付了5萬元喪葬費，女兒小璇遺體仍存放在殯儀館。

5月23日，轄區街道辦的接線人員向紅星新聞表示，警方已介入調查，目前此事仍在協調處理中。