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惠州男玩水迫同伴入深水區 2女童溺斃一原因僅賠¥9.2萬

即時中國
更新時間：19:05 2026-05-24 HKT
發佈時間：19:05 2026-05-24 HKT

廣東惠州有成年男子，帶4名女孩野泳，期間做出危險動作迫同伴游到深水區，結果2名僅15歲及13歲女童遇溺死亡，死者家人索賠270多萬人民幣，但法院僅判男子賠償¥9.2萬。

死者父親索賠逾270萬被駁回

據中國裁判文書網消息，惠州27歲男子潘某甲2024年7月23日16時許，在未攜帶任何救生工具，帶4名未成年女孩，到龍門縣龍田鎮黃珠洞村麻布村電站水庫野泳。

被告在明知4女孩不熟水性，下水後做出危險動作，迫女孩游到深水區，最終女孩伍某乙（時年15歲）、伍某丙（時年13歲）不幸溺水身亡，另2女孩獲救。事後，潘某甲過失致人死亡罪被判處有期徒刑四年。

死者父親事後將潘某甲、龍門縣某站及經營者朱某告上法庭，要求共同賠償死亡賠償金、精神撫慰金、喪葬費等共計270萬餘元。

涉案男子被判囚4年

龍門縣人民法院一審認為：潘某甲帶未成年人去偏僻禁泳水域且無防護，是導致悲劇的主因，承擔70%責任。伍某甲作為單親父親，疏於對未成年女兒的安全教育與管理，承擔30%責任。

潘某甲已被判刑事犯罪，據相關司法解釋，其刑事犯罪引發的民事賠償僅限於「物質損失」，不包括死亡賠償金和精神撫慰金。據此，一審判決潘某甲僅需賠償伍某甲喪葬費91992.6元。

惠州市中級人民法院經審訊，駁回伍某甲上訴，維持一審判決。

 

 
 

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