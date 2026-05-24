山西沁源礦難｜央視揭入井人數與系統嚴重不符 逾百人無登記紀錄

2026年5月22日晚上7時29分，山西省沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生氣體爆炸事故，造成重大人員傷亡。造成高達82人遇難、2人失蹤，128人送院治療。目前，現場已投入專業救援力量335人，醫護人員420人，全力搜救失聯人員。央視報道披露，事故當日井下實際作業人員為247人，惟礦方入井人員公示牌僅顯示124人，多達123人在系統中查不到有效記錄。

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入井系統僅錄124人 井下實為247人

據央視記者現場了解，礦工入井前須經過人臉識別及安全門檢測，並攜帶人員定位卡完成登記後方可下井。然而事故發生後，救援人員核查發現，入井人員公示牌顯示的124人與核實後的247人嚴重不符，反映礦方安全管理存在系統性漏洞。

涉事企業負責人已被依法採取控制措施，當局初步判斷企業有重大違法行為。

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17年來最嚴重礦難

據悉，這是黑龍江2009年致104人遇難的礦難後，中國17年來最嚴重的煤礦事故。留神峪煤礦為高瓦斯礦井，早於2024年被列入全國災害嚴重生產煤礦名單。該礦在2025年已兩度因安全問題被行政處罰。