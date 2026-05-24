伊波拉病毒｜中疾控：從剛果及烏干達赴華須監測健康21天

鑑於伊波拉（Ebola）病毒疫情在剛果民主共和國及烏干達擴散，中國疾病預防控制中心（中疾控）於昨日（23日）深夜發布緊急防控提示，要求近期從相關疫情風險國家及地區赴華的人員，必須進行為期21天的自我健康監測。

世界衛生組織（WHO）已於本月17日宣布，剛果與烏干達的「本迪布焦」（Bundibugyo）伊波拉疫情已構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。隨着感染及病歿人數持續攀升，世衛於22日將剛果的疫情風險評估上調至最高級別。目前剛果錄得82宗確診病例及7宗確診死亡，而疑似病例則接近750宗，死亡人數恐高達177人。

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為防止疫情傳入，中疾控提出以下防控要求：

入境人員監測：凡從剛果、烏干達等疫情風險地區入境的人員，自入境日起須進行21天自我健康監測。 就醫警示：若出現發燒、乏力、頭痛、咽喉痛、嘔吐、腹瀉或不明原因出血等徵狀，應立即就醫。就醫前應先電話聯絡當地疾控中心或社區服務中心，避免乘坐公共交通工具，並主動告知醫生境外旅行史及接觸史。 醫療機構責任：各級醫療機構接診相關徵狀患者時，必須主動詢問其境外旅居史。若發現來自風險地區的返華人員或外籍人士，須及時向醫院公衛科及轄區疾控中心通報。

內地海關總署早前亦已發布公告，強化防止疫情傳入的口岸檢疫措施。中疾控強調，相關防控提示同樣適用於未來可能新增的伊波拉疫情國家及地區。