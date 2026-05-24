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神舟二十三號︱周日晚23時08分發射 香港首名太空人黎家盈升空

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更新時間：01:26 2026-05-24 HKT
發佈時間：01:26 2026-05-24 HKT

空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部，周六（23日）公佈神舟二十三號將在周日（24日）23時08分發射升空。

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飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。當中香港女載荷專家，曾為警隊出身的警司黎家盈入選，成為香港首名升空的太空人。《星島頭條網》將會全程直播發射過程，讓讀者能一同見證歷史時刻。

黎家盈：深感使命光榮

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對於成為中國載人航天任務中首名升空的香港太空人，黎家盈周六被問到心情如何時表示，作為一名普通的香港人，可以加入航天員隊伍，參與本次任務，這份機遇彌足珍貴，是她從前不敢奢望的事情，內心充滿感恩與榮幸，也深感使命光榮，責任重大。

航天員乘組展100餘項科學與應用項目

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載人航天工程新聞發言人張靜波周六表示，神舟二十三號航天員乘組在軌期間，將新開展100餘項科學與應用項目，主要針對空間生命科學、空間材料科學、微重力流體物理、航天醫學、航天新技術等領域前沿科學與技術問題進行深入研究和驗證。

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