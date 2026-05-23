神舟二十三號｜孫東：盼黎家盈升空掀航天熱潮 鼓勵本港青少年逐夢

創新科技及工業局局長孫東率團抵達甘肅酒泉，準備明晚（24日）為香港載荷專家黎家盈送行。孫東晚上在酒泉會見傳媒時表示，相信未來6個月內在香港會掀起一個航天熱潮，特別是希望借助黎家盈升空執行載人航天任務這一個契機，能夠鼓勵更多香港青少年對航天科技產生濃厚的興趣，使得他們立志也像黎家盈一樣，通過自己的努力來實現航天的夢想。被問到會否爭取舉辦「天宮對話」，他表示會聽從國家載人航天工程辦公室的安排。

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孫東續稱，黎家盈能成為神舟二十三號的乘組成員，相信每一位香港人都感到非常的興奮，預祝任務圓滿成功，認為今年適逢國家「十五五」規劃的開局之年，能有首位香港市民以國家航天員的身份參與國家的載人航天飛行任務，意義尤其重大。

政府願投入資源培養科技人才

他相信今次是一個很好的開始，未來隨著國家航天事業的不斷的進步，香港的青年、科學家會有更多的機會，香港未來要繼續在航空航天科技方面進步，亦要繼續培養一大批熱愛航天事業、願意為航天事業奮鬥的一批青年，同時要加快建設國際創新科技中心，讓國家對香港的科技力量有著更新深刻的認識，更充足的信心，相信香港產生第二位、第三位宇航員的日期不會太遙遠。

至於要如何保持這股航天熱潮，他認為未來6個月甚至更長的一段時間，特區政府會跟業界進一步的加強科普教育的推廣，亦會組織很多與航天相關的科技活動，包括為學生辦一些講座、比賽、參觀等。他亦稱，若香港有好的項目，能夠為國家的航天科技發展能夠作出貢獻，以及培養科技人才等，政府一定會願意繼續投入更多資源。

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國家目標於2030年實現航天員登月，被問到香港下一個目標是否同樣是讓港人登月，孫東認為國家對於未來的航天任務，有著一系列精密的準備計劃，而實際上香港幾間大學都在參與很多不同系列的任務，包括嫦娥系列、「天舟10號」等，部分項目都有為國家未來在月球表面作業任務正在做準備當中。

香港航天界參與登月任務

隨團的理工大學深空探測研究中心副主任吳波補充，國家未來月球探測以及即將開展的載人登月任務中，有很多香港航天界的身影，例如該校有團隊正參與載人月球車的研發等。他指若想港人登月，只要大家敢想、敢做，遲早有一天一定會實現。

另外，孫東再次提到當初在港招募載荷專家時，曾一度擔心沒有太多人能滿足到相關條件，既要有深厚科學功底，又要有優秀的身體素質，亦要有堅韌的心理質素，曾想過能招到10至20人報名已經可以了，最終有120人報名是超出想像。他亦提到面試時黎家盈給他印象深刻，綜合素質非常全面，因此她能成功入選，一點都不感到意外。

《星島新聞集團》記者郭詠欣酒泉報道