神舟二十三號｜航天員系統副總設計師：黎家盈學習能力強 思想準備充分

港產載荷專家黎家盈將於明晚（24日）奔赴太空。中國航天員科研訓練中心、航天員系統副總設計師吳斌表示，黎家盈始終是載荷專家，要她在如此短期內完成八大類項目的訓練，對她來說是確實是一項挑戰，認為她在思想準備上非常充分，學習能力亦很強，願意為了完成訓練任務犧牲休息時間，更願意向同伴請教來加深自己的理解，因此認為是她的努力，加上之前其他航天員訓練累計的經驗、方法，讓她能在相對短時間內具備載荷專家的能力素質。

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吳斌亦稱，黎家盈在香港主要從事計算機方面的技術工作，對她訓練還是有一定的幫助，因為很多技術它都是相通的，她在計算機方面的背景加上她的能力素質，對她理解和學習航天項目上有一定的促進作用。而她今次到太空會進行大量科研實驗項目，吳表示，當中包括生命科學、航空醫學和材料方面的研究，她需要處理當中有涉及軟件的操作、數據管理等的項目。

負責太空科研實驗 須操作軟件

黎家盈在一個訪問中提到，自己在極端疲憊的狀態下會說廣東話，被問到會否影響航天員間的溝通，吳斌認為只要乘組內能夠達到一個順暢交流，大家能夠互相理解，沒有歧義就可以。

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他又認為，普通話及廣東話都很好聽，感覺也非常親切，其實在訓練過程中，也有其他航天員偶爾說一些方言，說多了其他人也會學習到，亦可以讓他們在這種緊張的訓練中放鬆一下。

對黎家盈應對風險有信心

吳斌提到去年底的洞穴訓練，黎家盈作為第一組參加訓練時，對她有些擔心，始終這是對所有航天員來說，都是一個非常大的挑戰，且她是女性，沒有飛行員在應對風險的經歷，但黎做事非常小心，每一步都踩得非常牢靠之後再走第二步，深刻認識到風險難度，亦顯得非常踏實，在這一點對他來說是非常深刻的，認為黎家盈能克服的困難和挑戰，要比其他航天員可能還要多一些。

另外澳門航天員方面，吳斌透露亦正在按計劃開展大量的訓練，在訓練過程中也不斷有一些考核，目前訓練和考核情況來看都是很順利的，後續會根據任務規劃、訓練情況等，安排一個合適的時機去執行飛行任務。

首次有航天員在太空留1年

今次航舟二十三號將有一名航天員將執行一年的飛行任務，中國載人航天工程辦公室高級工程師周亞強形容，這不是6個月飛行任務的一個簡單重覆，面臨的風險及挑戰更大，主要涉及到很多因素，包括航天員的身體的狀況、空間站的環境安全性，還有航天工作的績效等，但當中最核心、最關鍵的是航天員的健康保障，這涉及長期飛行以後航天員的心理效應防護，還有食品供給等，因此為航天員都進行了專門的強化訓練，確保能夠滿足一年期的飛行任務。

為太空移民作準備？

神舟二十三號航天員乘組在軌期間，將新開展100餘項科學與應用項目，包括在空間生命科學領域，利用斑馬魚胚胎、小鼠胚胎，以及幹細胞構建的「人工胚胎」，探索建立從低等。

中國科學院空間應用工程與技術中心研究員倉懷興表示，隨著航天事業發展速度增加，將來可能要到更遠的地方，包括太空移民，那人類要在太空進行繁衍及生存的話，將面臨的太空問題如微重力的影響、輻射的影響等，這些都要預先進行相關研究，所以人工胚胎有它的好處，通過科學的手段構建起自愈早期胚胎的類器官用它來作為實驗對象，就不存在倫理問題。

《星島新聞集團》記者郭詠欣酒泉報道