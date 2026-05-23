廣東女買兇切前度「JJ」判囚 揭刀手騙財騙色扮動手
更新時間：16:00 2026-05-23 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-23 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-23 HKT
廣東發生買兇斬人案件，一名女子買兇要斬前度男友的下體及手掌，花錢之外，還要和刀手上床。結果案件東窗事發後，才發現刀手純純是騙徒，根本沒有去動手。人財兩失的主謀最終因故意傷害罪判刑。
花¥3.5萬網上找刀手
據深圳新聞網報道，陳某英與同居男友林某青產子後，被男友分手。陳某英為此心生怨恨，於是在網上找刀手，企圖向林某青報復。
陳某英之後花了3.5萬元人民幣，僱請刀手陳某標，前往斬去前男友的生殖器官及手掌。
陳某標趁與陳某英見面，拿取林某青的個人資料作案時，與陳某英發生性行為。
騙色後，陳某標偽造「踩線」紀錄，但從來沒有任何傷害林某青的行動。
案件揭發後，法院認定陳某英構成故意傷害罪，綜合其犯罪未遂、坦白認罪，且其前男友事後也出具了刑事諒解書，判處其有期徒刑1年，緩刑1年。
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