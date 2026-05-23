神舟二十三號｜孫東率團赴酒泉為黎家盈送行 讚「謙虛中藏智慧」 憶曾親自面試好奇一件事

香港載荷專家黎家盈，獲選入神舟二十三號飛船乘組，24日晚將發射升空，在空間站執行半年任務，成為香港首名太空人。創新科技及工業局局長孫東發表網誌，指正率團到酒泉衞星發射中心，為黎家盈送行。他強調，港府會繼續積極參與國家的航天任務。



創新科技及工業局局長孫東網誌全文：

對大多數人來講，「太空人」是一個神秘且遙不可及的職業，承載着人類對浩瀚星空的無盡探索與憧憬，而這個美麗的航天夢一直烙印在很多香港人的心裏。今天，當這篇網誌刊登之際，我正在率領香港特區代表團在前往酒泉衞星發射中心的路途中，將有幸為參與神舟二十三號載人航天飛行任務的香港首位航天員黎家盈博士送行。

香港誕生首位太空人

猶記得2022年10月本屆特區政府剛剛上任不久，國家宣布首次在香港選拔載荷專家成為第四批預備航天員，創新科技及工業局更是肩負起在港招募及初選這一光榮任務以配合國家的選拔工作。消息公布後，香港各界反應熱烈，在短短不足一個月的招募期內，便收到來自本地大學、園區公司、研發機構及政府相關部門等120份報名。經過初選，我們最終向國家有關部門推薦了40名候選人，進行接下來複選及定選兩個階段的嚴格選拔。2024年6月，中國載人航天工程辦公室公布了振奮人心的消息，一名來自香港的載荷專家入選國家第四批預備航天員。今日，國家在神舟二十三號載人飛行任務新聞發布會上公布來自香港警隊的黎家盈博士將參與為期六個月的空間站飛行任務，香港終於誕生了首位「太空人」。

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家盈2011年從香港大學取得計算機法證博士學位，之後加入香港警隊從事資訊科技相關工作，現職警司。在香港初選期間，我曾親自面試了包括家盈在内的多位候選人，而家盈是我當時最看好的幾位候選人之一。她話不多但非常得體，性格平穩，謙虛中藏着智慧。我當時很好奇她作為一位母親，是甚麼原因促使她下定決心申報航天員，亦特別關心她能否克服與家庭和孩子長時間離別的困苦。最終家盈不負眾望，克服了重重困難，只用了短短一年多的時間便通過了各類艱巨的訓練，達到執行太空任務的水平。我知道，這背後是家盈的辛勤付出。隨着她作為香港首個載荷專家參與執行神舟二十三號航天任務，她的名字將注定刻在香港航天史上的里程碑上。我由衷為家盈感到驕傲和自豪。

香港邁入航天科技發展的新里程

香港近年來加速國際創科中心的建設，在航天科技方面也積極參與國家深空探測任務。香港理工大學團隊先後研發「相機指向機構系統」、月球地形測繪及地貌分析技術，以及「落火狀態監視相機」等，分別參與了從「嫦娥三號」到「嫦娥七號」的探月任務，以及「天問一號」和「天問二號」火星探索任務。其研製的「表取採樣執行裝置」在執行「嫦娥六號」任務期間，更協助國家完成世界首次難度極高的月球背面採樣工作，突顯香港在深空探測的雄厚實力。此外，香港中文大學及香港大學的團隊亦正分別牽頭研發「激光外差光譜儀」及「火星地物高光譜成像儀」，為參與計劃在2028 年前後發射的「天問三號」任務作好準備。

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為進一步推動航天科技的發展，創新科技署於2024年7月推出「創新及科技支援計劃特別徵集（航天科技）」，支援香港科研團隊進行與航天相關的科技研發。計劃至今已提供資助總額逾1億港元，支持六個研發項目，當中就包括不久前發射升空的「天舟十號」貨運飛船中承載的溫室氣體探測儀「天韻相機」。該項目由香港科技大學團隊主導研發，是香港首個進駐國家「天宮」空間站的科研載荷，展現國家對香港航天科研實力的肯定。此外，我們亦已在InnoHK創新香港研發平台下成立了香港太空機械人與能源中心，由香港科技大學牽頭，與多所本地大學及內地和海外航天機構合作，積極參與國家有關航天任務。

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除此之外，「創新及科技基金」亦資助了由香港中文大學直接參與設計、研發及數據接收的對地監測衛星「香港青年科創號」，這是國際首顆人工智能大模型科學衛星，聚焦探測包括香港及粵港澳大灣區附近一帶的環境和地理資訊，並會連同早前發射的「港中大一號」組成香港首個低軌衛星星座，推動人工智能與航天科技的深度融合。



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蒼穹為幕星作燈，天宮從此非夢境。我再次感謝國家給予香港機會參與航天任務，也感謝社會各界對載荷專家選拔及香港航天科技發展的支持。香港「太空人」參與神舟二十三號載人航天飛行任務不僅承載國家對深空探索的不懈追求，也是香港致力追逐航天夢想的美麗佳話。我期望有更多香港青年加入創科發展的新里程，讓香港的航天夢代代相傳，為國家建設航天強國貢獻香港力量。

家盈，我們期待你順利完成航天任務，凱旋歸來！