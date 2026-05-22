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中老警方聯手打擊電騙 494名犯罪嫌疑人從老撾移交中方

即時中國
更新時間：21:15 2026-05-22 HKT
發佈時間：21:15 2026-05-22 HKT

公安部周五（22日）公布，中老警方持續開展國際警務執法合作，老撾警方近日將專項打擊行動中逮捕的494名涉詐犯罪疑犯，在雲南省西雙版納磨憨口岸移交中方。這是兩國警方聯合打擊跨國電信網絡詐騙取得的又一重要戰果。

據新華社，公安部通報，今年以來，隨着柬埔寨持續加大對電信網絡詐騙活動的打擊力度，部分電詐窩點及涉詐人員轉移至老撾境內繼續作案。按照中老警務合作協定，老撾警方近期開展專項打擊行動，成功抓獲該批犯罪嫌疑人。

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公安部已組織指揮四川、重慶公安機關接收上述犯罪嫌疑人，並依法開展相關工作。

公安部有關負責人表示，公安機關將持續深化與相關國家的警務執法合作，進一步固化完善聯合打擊機制，持續開展窩點清剿、「金主」緝捕及人員遣返等工作，全力擠壓電信網絡詐騙犯罪活動空間，堅決遏制跨國電信網絡詐騙犯罪高發態勢。

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