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新人神情呆滯集體婚禮造假？ 河南景區：正追查造謠者

即時中國
更新時間：20:18 2026-05-22 HKT
發佈時間：20:18 2026-05-22 HKT

河南省開封市萬歲山武俠城景區於「520」期間舉辦集體婚姻登記活動，近日遭網民圖文並茂爆料，指控現場新人全為「臨時演員」，引發輿論嘩然。內地傳媒今日（22日）向當地民政局查證，當局嚴正澄清活動真實有效，所有新人均為合法登記，並揭發網傳配圖實為「移花接木」的虛假訊息，目前正全力追查造謠者。

網傳新人被拉去「湊數」 

早前有自媒體及自稱參與者的網民發文，指控萬歲山武俠城景區與龍亭區民政局合辦的集體婚禮涉嫌造假，稱現場新人「愁眉苦臉」、互不相識，純粹被拉去「湊人數」以博取景區流量。

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對此，龍亭區婚姻登記處工作人員今日受訪時強烈否認，強調所有參與活動的新人均經電話預約報名，並獲發具法律效力、蓋有鋼印的結婚證。局方指出，該活動名額供不應求，「排隊都不一定排得上」，絕無僱用演員欺騙大眾。民政局批評造謠者惡意中傷，表明正追查謠言源頭，後續將嚴肅處理。

揭照片「移花接木」捏造謠言

經內地傳媒進一步追查，發現網傳文章的配圖根本並非開封萬歲山景區的活動現場。鄭州市金水區民政局工作人員證實，造謠者將各地資訊「東拼西湊」，文章文字寫的是開封，地點卻提及南京某地鐵站，而活動配圖則是盜用了金水區當日舉辦集體婚禮的真實照片。當局重申，網傳信息純屬將多地素材剪輯拼湊而成的虛假資訊，呼籲公眾切勿輕信。

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