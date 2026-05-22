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西安餐廳顧客抱狗上桌舔碟 當局勒令停業全面消毒｜有片

即時中國
更新時間：17:00 2026-05-22 HKT
發佈時間：17:00 2026-05-22 HKT

陝西西安一間餐廳近日爆出衞生爭議。網傳一段影片顯示，一名女顧客在西安「太食獸」茶餐廳用餐期間，竟將寵物狗抱上餐桌，任由狗隻舔舐餐盤內的食物，引發網民對公眾衞生及食品安全的強烈關注。

餐廳：未能及時制止

西安市雁塔區市場監督管理局於昨日（21日）晚間發布調查通報，證實媒體報道情況屬實。執法人員隨即前往位於「大都薈」商場的涉事餐廳進行現場核查。店方負責人辯稱，在顧客進店時已明確說明寵物不得上桌椅，只能在地上進食，但在事發時未能及時發現並制止顧客的違規行為。

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經現場檢查發現，該狗隻使用的餐具及食物，雖為店方提供的專用寵物餐包及餐具，並設有獨立清洗區域，未與顧客餐具交叉使用，但鑑於狗隻確實曾於就餐桌椅進食，嚴重違反餐飲衞生規範。

當局已於昨日下午2時勒令該店停止營業，並委託專業防護公司對全店營業區域及後廚進行全面消殺（消毒殺菌），同時要求店方更換所有供顧客使用的餐具。執法人員將組織該店全體員工進行食品安全法規培訓，並會持續進行跟蹤檢查。

今次事件已是近期內地第三宗同類爭議。此前，廣東深圳及內蒙古赤峰亦分別有火鍋店及燒烤店因顧客帶寵物同桌進餐，甚至餵食「擼串」，引發社會廣泛熱議。
 

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