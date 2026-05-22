溫州打架女生鉗仔插勸交老師眼 未滿14歲警免罰受害人不忿

浙江有小學女教師因勸阻學生打架，遭一名小六女生用金屬鉗仔（鑷子）插傷右眼，經手術要切除所有玻璃體，面臨外傷性白內障、青光眼等嚴重併發症，且患上PTSD（創傷後壓力症）。由於傷人女生未滿14歲，警方不處行政處罰。受害人則指，希望傷人女生受到處分。

冀傷人女生受處分

綜合內媒報道指，傷者宋女士，是浙江溫州瑞安市安陽實驗小學的英語老師。今年1月，她阻止兩名男女六年級學生打架，被女生用鉗仔插中右眼。



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法醫鑑定宋女士輕傷二級，目前已接受兩次手術，右眼的玻璃體全部切除，還需要做第三次手術，但無法保證視力能康復。

女教師因勸架被女小學生用鉗仔插傷右眼。南方都市報

傷者希望女生受到處分。南方都市報

女教師因勸架被女小學生用鉗仔插傷右眼。南方都市報

女教師因勸架被女小學生用鉗仔插傷右眼。南方都市報

事件令宋女士視力受損及面臨嚴重併發症外，還受PTSD困擾。她指，「家屬支付了前兩次的手術費，不到兩萬塊錢。」宋女士說：「鑑定結果是民警口頭告知的，大約在今年3月前後，民警把我們叫到一起進行調解，調解了兩次，沒能成功，後來警察給我出了一份《不予處罰決定書》，說是涉事女生未成年，沒辦法處罰，讓我自己去法院走民事訴訟的路子維權。」

宋女士無法接受該結果，已申請行政復議。她指，對方家長在第一次調解後也不再理會她，宋女士希望對涉事女生給予相應處分並啟動矯治學校程序。

瑞安市安陽實驗小學19日發通報，指已對涉事學生處理，亦委託有資質的機構開展傷殘鑑定，並根據鑑定結果組織雙方進行調解，保障教師合法權益。

瑞安市教育局向《南方都市場》表示，教育局將按規定處理該學生，維護教師權益。另外，教育局已瞭解到宋女士的調崗訴求，「正在溝通處理，但還需要一段時間」。