Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

學者：AI競爭中國擁優勢 香港賦能國家科創引才

即時中國
更新時間：08:34 2026-05-22 HKT
發佈時間：08:34 2026-05-22 HKT

香港駐京辦聯合香港（地區）商會昨日在北京舉辦「新時期 新勢能 戰略與實踐分享會」，香港「一國兩制」研究中心研究總監方舟表示，在中美人工智能（AI）競賽中，中國依託豐富應用場景、完備電力基建，加之行業發展從訓練晶片逐步轉向推理晶片的趨勢，已形成多重競爭優勢。他指出，科技競爭歸根結底是人才競爭，香港憑藉國際化平台、低稅率環境、自由港定位以及資金自由流通等獨特優勢，能夠助力國家大力吸納海外高端科創人才。

方舟提到，中美關係複雜微妙，儘管兩國元首剛剛會晤，中美關係有望迎來一段相對平穩期，但美國將中國視作主要戰略競爭者的核心定位沒有改變，中國必須堅持科技自立自強，築牢自身發展根基。

方舟認為，新一輪技術革命的核心在於AI及其場景落地應用，中國在中美AI賽道角逐中具備三大突出優勢：其一，擁有全世界最豐富的應用場景，兼具完整工業體系與多元民生消費場景；其二，支撐AI發展的電力基礎設施建設水平領先美國；其三，行業發展重心正由訓練晶片逐步轉向推理晶片領域。推理晶片對高端算力門檻更低，可規避美方晶片管制帶來的制約，讓中國迎來全新發展契機。

駐京記者楊浚源

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
12小時前
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
13小時前
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
15小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
15小時前
多相｜佐敦文苑樓單位起火釀1死4傷 300住客疏散 大廈外牆搭有棚架
突發
9小時前
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
影視圈
12小時前
第54期六合彩今晚（5月21日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩｜頭獎800萬攪珠結果出爐 齊來對冧巴！
社會
11小時前
有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕
00:11
有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕
突發
13小時前
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
20小時前
星島申訴王 | 誤將店員推介壽司當「免費試食」 內地遊客拒埋單：憑甚麼收費？
申訴熱話
14小時前