學者：AI競爭中國擁優勢 香港賦能國家科創引才

香港駐京辦聯合香港（地區）商會昨日在北京舉辦「新時期 新勢能 戰略與實踐分享會」，香港「一國兩制」研究中心研究總監方舟表示，在中美人工智能（AI）競賽中，中國依託豐富應用場景、完備電力基建，加之行業發展從訓練晶片逐步轉向推理晶片的趨勢，已形成多重競爭優勢。他指出，科技競爭歸根結底是人才競爭，香港憑藉國際化平台、低稅率環境、自由港定位以及資金自由流通等獨特優勢，能夠助力國家大力吸納海外高端科創人才。

方舟提到，中美關係複雜微妙，儘管兩國元首剛剛會晤，中美關係有望迎來一段相對平穩期，但美國將中國視作主要戰略競爭者的核心定位沒有改變，中國必須堅持科技自立自強，築牢自身發展根基。

方舟認為，新一輪技術革命的核心在於AI及其場景落地應用，中國在中美AI賽道角逐中具備三大突出優勢：其一，擁有全世界最豐富的應用場景，兼具完整工業體系與多元民生消費場景；其二，支撐AI發展的電力基礎設施建設水平領先美國；其三，行業發展重心正由訓練晶片逐步轉向推理晶片領域。推理晶片對高端算力門檻更低，可規避美方晶片管制帶來的制約，讓中國迎來全新發展契機。

駐京記者楊浚源