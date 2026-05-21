林志玲宣布拒任台文策院董事 稱「重量比想像中沉重」

台灣女星林志玲今日（21日）突然宣布不擔任台灣擔任文化內容策進院（文策院）董事，稱這個身份背後承載的壓力與討論，遠超過她的想像。

文策院是台灣在2019年成立的行政法人機構，由文化部監督運作，以支持影視、流行音樂、圖文出版、數位出版、時尚設計、藝術支援等文化內容產業的製作和傳播。

台媒日前曝光51歲的林志玲將在6月底出任文策院董事，遭部分網民質疑她是否勝任。沉默多天後，林志玲21日在社媒發表聲明，為了避免更多非事實的揣測及誤解，她決定不承接文策院董事一職。

聲明表示，始終真誠地希望，能讓台灣所擁有的美好文化被更多人看見。最初接下這份邀請的初衷，是希望能為產業盡一份綿薄之力，「未曾想到這個稱謂的重量，比想像中沉重很多很多」。

不過她也說，即使不擔任文策院董事，未來仍將持續投入人文文化、兒童醫療與教育、婦女關懷、兒少心理健康等公益議題，相信只要持續單純且堅定地努力，終有一天能累積出甜美成果，並期待每份努力都能為社會帶來更多溫柔與正向的力量。