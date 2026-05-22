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神舟二十三號︱央視：香港太空人將奔赴星海 據悉是警隊警司黎家盈

即時中國
更新時間：21:33 2026-05-22 HKT
發佈時間：21:33 2026-05-22 HKT

央視國防軍事頻道官方微博「央視軍事」今日（22日）發布消息，確認香港航天員將搭乘神舟二十三號飛船升空，這將是中國載人航天任務首次有香港太空人征空。

據央視報道，在第四批航天員選拔中，首次有香港航天員入選。公開信息顯示，該名太空人為女性載荷專家，曾為警隊出身的總督察黎家盈。香港各界對此表示深感自豪，認為這是香港以多種方式深度參與、服務國家航天事業的重要里程碑。

央視軍事在微博的發文。
央視軍事在微博的發文。
央視軍事在微博發布消息。
央視軍事在微博發布消息。

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黎家盈是首位奔赴星河的香港太空人。黎家盈現於警隊資訊技術支援部門工作，擁有博士學位，專長資訊科技及電腦範圍。她在本港出生和成長，育有3名子女。

《星島頭條》早於2024年5月獨家報道，黎家盈代表香港入選國家第4批預備航天員載荷專家，有機會成為首名港產女太空人。2025年，在接受警隊連串考核後，近日正式獲通知喜訊，成功晉升為警司。

據悉，黎家盈當時被借調到保安局，於2023年已到北京接受訓練，據悉表現優良，身心素質均達到太空執勤標準。

相關新聞：星島獨家｜未升空先升職 入選載荷專家警隊女總督察 黎家盈晉升警司

去年4月，在酒泉衛星發射中心召開的神舟二十號載人飛行任務新聞發布會上，通報港澳載荷專家最快在2026年執行任務。
 

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