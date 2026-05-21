普京訪華｜學者指中俄「背靠背」 應對美國不確定性

中國人民大學國際關係學院教授王義桅向《星島》分析，今年既是中美關係發展關鍵之年，亦是中國大國外交布局重要之年，中俄「背靠背」形成戰略依託，核心是共同應對主要來自美國的不確定性，而能源合作相信是中俄務實合作的核心重點。

王義桅認為，全球格局之中，中美俄是當今世界最具戰略獨立性的三大國家，包括俄烏局勢、伊朗問題等各類國際熱點難題的化解，以及未來世界發展走向，都離不開「三國協同」。中國始終致力於推動中美構建戰略性穩定關係，但受制於美國國內複雜局勢與政策反覆，雙邊關係推進充滿阻礙。在此背景下，中國需與俄羅斯互為支撐，穩固外部發展大局。

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他表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係堅守不結盟、不對抗、不針對第三方的原則，深化務實合作的核心，是共同應對當下國際局勢的諸多不確定性，其中主要源自美國及相關政策變動。

美國《紐約時報》亦引述國際事務專家安德烈．科爾圖諾夫指出，對中國而言，「俄羅斯仍然是一個可以預期的夥伴，而美國則不是。」普京一直定期訪問中國，而特朗普上一次訪華還是2017年。

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「西伯利亞力量2號」項目猶豫不決

報道稱，特朗普在中東掀起的動盪擾亂了中國的能源供應，俄羅斯趁機強調自己為可靠的替代來源。多年來，俄羅斯一直試圖推動「西伯利亞力量2號」項目，該項目計劃通過蒙古，連接俄羅斯西伯利亞氣田與中國西北，但北京一直猶豫不決。莫斯科高等經濟學院綜合歐洲與國際研究中心主任瓦西里．卡申稱，該項目達成協議的可能性持續上升。

王義桅認為，中俄能源合作一方面能拓寬中國能源進口渠道，緩解霍爾木茲海峽航運波動帶來的能源供給隱患，保障能源安全；另一方面也能助力俄羅斯經濟紓困。同時，兩國持續推進貿易結算多元化，或大力推行人民幣跨境結算，依託數碼金融體系，創新大宗商品結算模式，逐步降低對美元及SWIFT國際支付體系的依賴。

駐京記者 楊浚源