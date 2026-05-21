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中美貿易｜商務部將恢復美牛肉企業註冊推動降關稅

即時中國
更新時間：09:22 2026-05-21 HKT
發佈時間：09:21 2026-05-21 HKT

中國商務部美大司負責人昨天針對中美經貿磋商初步成果進行解讀，表示將恢復相關美國牛肉企業在中國註冊。至於稀土議題則強調，中美有進行充分溝通交流，中國政府依法依規對稀土等關鍵礦產實施出口管制，對合規、民用的許可申請予以審核。

美國總統特朗普上周訪華前夕，中美經貿團隊在韓國舉行磋商。中國商務部網站昨日發布美大司負責人就有關經貿初步成果進行解讀，涉及美中關稅、擴大農產品、稀土出口管制、採購飛機、美牛等議題。

相關新聞：美商界「天團」︱財金高官頻晤訪華CEO 企業外交助力中美關係

在擴大農產品方面，負責人說，經過磋商，雙方就推動解決雙方部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題達成一系列積極共識，並原則同意將相關產品納入對等降稅框架安排，同時還設定了擴大農產品雙向貿易的指導性目標。期待雙方通過共同降低關稅、減少非關稅壁壘、擴大市場准入等方式，為雙向農產品貿易創造有利條件，推動恢復並不斷拓展農產品領域貿易合作。

美國白宮表示，中國承諾連續3年、每年採購至少170億美元美國農產品。
 

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