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普京結束訪華前與習近平茶敘 習：中俄關係延續高質量發展

即時中國
更新時間：02:20 2026-05-21 HKT
發佈時間：02:20 2026-05-21 HKT

俄羅斯總統普京已於周三（20日）晚上結束對中國的國事訪問，乘搭專機離開北京。在離京前夕，國家主席習近平在北京人民大會堂與普京舉行茶敘，為這場備受國際矚目的元首會晤畫上句號。習近平強調，中俄關係在雙方努力下定能延續高質量發展，竿頭日進；普京則形容此行務實高效、成果豐碩。

習近平：開創新型大國關係範式 為變亂世界注入穩定性

據新華社報道，習近平在茶敘中回顧了兩人的多年交往。他指出，多年來他與普京總統保持頻密交往，共同引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續走深走實，不僅推動兩國睦鄰友好更加深入人心，更開創了相互尊重、公平正義、合作共贏的新型大國關係範式。

國家主席習近平在北京人民大會堂與俄羅斯總統普京舉行茶敘。路透社
國家主席習近平在北京人民大會堂與俄羅斯總統普京舉行茶敘。路透社

習近平表示，中俄關係的深化為當前「變亂交織」的世界持續注入了寶貴的穩定性。他提到：「今天我同普京總統又就推進中俄全面戰略協作夥伴關係達成新的重要共識。為者常成，行者常至。相信在雙方不懈努力下，中俄關係一定會延續高質量發展態勢，竿頭日進，更上層樓。」

普京讚行程高效成果豐 期待以俄中確定性貢獻世界

普京則對中方的熱情接待表示感謝，並高度評價此行的豐碩成果。他表示，這次訪問務實且高效，在過去兩日，他與習近平共同回顧了俄中關係的發展歷程，並就廣泛的議題深入交換意見。

普京強調，此行明確了下一步兩國的合作方向，非常有利於確保俄中關係始終保持蓬勃發展的勢頭。他續稱，俄方期待未來繼續與中方保持密切溝通，加強戰略協調，並以俄中關係的「確定性」與「穩定性」，為世界和平與繁榮作出新貢獻。

在緊湊的行程中，兩國元首除了簽署多份雙邊合作文件及推進能源專案外，亦在會晤中就烏克蘭危機等共同關心的國際熱點問題，深入交換了意見。

 

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