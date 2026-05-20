12306︱山東家長與3歲女候補買車票座位相隔8車卡 官方教路3方法解決

家長乘坐交通工具，一般希望年幼子女坐在身邊，方便照顧近日有傳媒報道，一名「3歲女童高鐵座位與母親相隔8節車廂」，事件引起網民熱烈討論，甚至有質疑訂票系統欠缺人性化。

《北京日報》報道，中國鐵路12306技術中心事後核實，該旅客於上周六（16日）晚上9時24分，下單候補2張翌日由青島至淄博的二等座的車票，其中一張為成人票，一張為兒童優惠票。

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12306系統當晚按照候補兌現的規則，為用戶成功兌現車票。兌現時，由於候補需求同一發到站、席別要求的餘票僅有2張，且相隔8節車廂，系統為該旅客兌該2張車票。

符合要求車票僅餘兩張

到了翌日，該旅客將自己的二等座成人車票，改簽為同車次的1張一等座，後來再將二等座兒童優惠票退票。該旅客持一等座車票正常登上列車，兒童證件號後續無相關購票信息。

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技術中心指，旅客在提交候補訂單支付前，系統會提示「兌現時，將根據您所候補列車的席位實際情況予以分配，多人出行時，可能分配到不同車廂」。



中心又補充，如果家長和兒童一同出行候補兌現的車票不在相鄰座位時，有幾種解決方式：

一）是在仍有餘票的情況下，用戶可以嘗試在鐵路12306進行改簽，並在改簽頁面確認座位分配是否滿足需要，再完成改簽，也可到售票窗口辦理改簽；

二）是在沒有餘票無法改簽的情況下，用戶可以辦理退票，選擇其他車次出行；

三）是家長和兒童登車後，可以請求車內工作人員協助更換座位，或自行協商旅客換座。